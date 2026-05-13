Haryana Nikay Chunav Result: कौन हैं रीमा सोनी? जिसने बीजेपी की लहर को उकलाना नगर पालिका चुनाव में रोका

Haryana Nikay Chunav Result 2026: हरियाणा नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है. 7 में से 6 नगर निकायों में बीजेपी को सफलता मिली है. वहीं उकलाना नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी ने जीत दर्ज की है. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व चेयरमैन श्री निवास गोयल की बहू निकिता गोयल को 2806 वोटों से हराया. रीमा महज 23 साल की हैं. इसी के साथ रीमा हरियाणा की सबसे कम उम्र की नगर पालिका चेयरमैन बन गई हैं.

रीमा एक साधारण परिवार से हैं. उनके पिता महेंद्र सोनी जौहरी का काम करते हैं, जो साल 2006 से पार्षद रहे हैं. इसके अलावा रीमा के पिता ने पिछली बार चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा था, जिसे वे हार गए थे. रीमा ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और वह फिलहाल यूपीपीएससी की तैयारी कर रही हैं.

INLD का भी मिला था रीमा को समर्थन

बता दें कि निकिता गोयल के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और 5 कैबिनेट मंत्रियों ने खुद मोर्चा संभाला था. इसके बावजूद रीमा सोनी ने बीजेपी के इस मजबूत चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिया. रीमा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था. हालांकि, उन्हें कांग्रेस और INLD का समर्थन प्राप्त था. उकलाना ही हरियाणा की ऐसी नगर पालिका है, जहां बीजेपी हारी है.

गौरतलब है कि बीजेपी ने पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, सांपला, धारूहेड़ा और रेवाड़ी में जीत हासिल की है, जबकि उकलाना नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी. पंचकूला नगर निगम में बीजोपी के श्यामलाल बंसल, अंबाला नगर निगम में बीजेपी की अक्षिता सैनी को जीत मिली है.

वहीं सोनीपत नगर निगम में बीजेपी के राजीव जैन ने जीत हासिल की. सांपला नगर पालिका में बीजेपी के प्रवीण कोच, धारूहेड़ा नगर पालिका में बीजेपी के अजय जांगड़ा, और रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी की विनीता पीपल विजयी रहीं.

पीएम मोदी ने दी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई

इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि हरियाणा के नगर निगम चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत के लिए राज्य में मेरे परिवार के सदस्यों के प्रति मैं अपना गहरा आभार व्यक्त करता हूं.