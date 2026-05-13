Haryana Nikay Chunav Result 2026: निकाय चुनाव में मेयर सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत, कई इलाकों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ

Haryana Nikay Chunav Result 2026: हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. जहां इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं कांग्रेस को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा. तीनों निगमों में हुए मेयर चुनावों में, कांग्रेस BJP के सामने ज़रा भी चुनौती पेश करने में नाकाम रही.
सोनीपत और अंबाला में मेयर चुनावों में BJP उम्मीदवारों ने एकतरफ़ा जीत हासिल की. इसके अलावा, ज़्यादातर वार्डों में भी BJP उम्मीदवार ही विजयी रहे. सोनीपत में, BJP ने 22 में से 17 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस इस ज़िले में सिर्फ़ पांच वार्ड ही जीत पाई.
अंबाला नगर निगम मेयर चुनाव परिणाम 2026
BJP की अक्षिता सैनी- जीतीं — कुल वोट (52,794)
Congress की कुलविंदर कौर सैनी- हारीं- कुल वोट (31,436)
धारूहेड़ा नगर परिषद चुनाव परिणाम 2026
BJP के सत्यनारायण उर्फ अजय जांगड़ा – जीते – कुल वोट (9,392)
Congress के बाबू लाल लांबा- हारे – कुल वोट (1,817)
रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव परिणाम 2026
BJP की विनीता पिप्पल – जीतीं – कुल वोट (44,521)
Congress की निहारिका – हारीं – कुल वोट (23,066)
पंचकूला नगर निगम चुनाव परिणाम 2026
BJP के शाम लाल बंसल – जीते- कुल वोट (68,544)
Congress की सुधा भारद्वाज – हारीं – कुल वोट (32,292)
सांपला नगर परिषद चुनाव परिणाम 2026
BJP के प्रवीण — जीते — कुल वोट (4,391)
निर्दलीय उम्मीदवार अंकित (शमशेर सिंह के बेटे) — हारे — कुल वोट (3,704)
सोनीपत नगर निगम चुनाव परिणाम 2026
BJP के राजीव जैन — जीते — कुल वोट (78,035)
Congress के कमल दीवान — हारे — कुल वोट (54,788)
उकलाना नगर परिषद चुनाव परिणाम 2026
निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी — जीतीं — कुल वोट (7,078)
BJP की निकिता गोयल — हारीं — कुल वोट (4,272)