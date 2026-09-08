धान छोड़िए... ये फसल उगाने पर सरकार देगी 10,000 रुपये सालाना; मशीन पर 40 हजार की सब्सिडी और बंपर इंसेंटिव, किसान भाई जान लीजिए शर्तें!

Haryana Government Agriculture Subsidy Scheme: हरियाणा में तेजी से नीचे जा रहे ग्राउंड वाटर लेवल और सूखते बोरवेल ने राज्य सरकार की नींद उड़ा दी है, जिसके चलते सरकार ने पानी बचाने के लिए एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों के लिए ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ और ‘क्रॉप डाइवोर्सफिकेसन’ यानी फसल विविधीकरण योजनाओं को और ज्यादा दमदार बना दिया है. हरियाणा में पानी की एक-एक बूंद बचाने के लिए किसानों के लिए खजाना खोल दिया है. अन्नदाताओं को धान की पारंपरिक खेती छोड़कर कम पानी वाली फसलें उगाने या सीधे धान की सीधी बुवाई (DSR) करने पर छप्परफाड़ इंसेंटिव देने का ऐलान किया है. हैरानी की बात यह है कि ये इंसेंटिव अमाउंट हर साल लगातार पांच साल तक बढ़ती जाएगी ताकि किसानों को बंपर फायदा मिल सके. जानिए क्या है यह योजना और किसानों को इसका फायदा कैसे मिलेगा.

ऑल्टरनेटिव फसलें उगाने पर 5 साल तक बंपर पैसा

जो किसान धान की बजाय मक्का, कपास, खरीफ की दालें (अरहर, मूंग, मोठ, उड़द, ग्वार, सोयाबीन), तिलहन (तिल, अरंडी, मूंगफली), चारा फसलें, एग्रो-फॉरेस्ट्री (सफेदा और पॉपुलर) या बागवानी व सब्जियों की खेती करेंगे, उनके लिए पैसों की बरसात होने वाली है. ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत ऐसे किसानों को पहले साल 8,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे. इसके बाद दूसरे साल 8,300 रुपए, तीसरे साल 8,800 रुपए, चौथे साल 9,400 रुपए और पांचवें साल यह राशि बढ़कर सीधे 10,000 रुपए प्रति एकड़ हो जाएगी. इतना ही नहीं, अगर किसान भाई दलहन, तिलहन और कपास की खेती करते हैं, तो उन्हें ऊपर से 2,000 रुपए का शानदार बोनस भी अलग से दिया जाएगा.

धान की सीधी बुवाई करने पर तगड़ी कमाई

पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई करने में बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता है, इसलिए सरकार अब किसानों को डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी DSR तकनीक अपनाने के लिए जोर-शोर से प्रेरित कर रही है. जो किसान धान की सीधी बुवाई करेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से पहले साल 4,500 रुपए, दूसरे साल 4,700 रुपए, तीसरे साल 5,000 रुपए, चौथे साल 5,400 रुपए और पांचवें साल 6,000 रुपए प्रति एकड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर अपने उसी खेत के किला नंबर का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.

DSR मशीन पर 40,000 की बंपर सब्सिडी, हरी खाद पर अलग से इनाम

धान की सीधी बुवाई में इस्तेमाल होने वाली डीएआर मशीन खरीदने के लिए सरकार किसानों को मशीन की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपए (जो भी कम हो) की भारी-भरकम सब्सिडी दे रही है. यह सीधा पैसा डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा. इसके अलावा, खेतों की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और हरी खाद तैयार करने के लिए ढैंचा, ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द, लोबिया, मोठ, अरहर, सोयाबीन और ग्वार उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाएगा.

इन नियमों का रखना होगा खास ध्यान

सरकार की इस शानदार स्कीम का फायदा उठाने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं. वर्तमान में केवल वही किसान इसके पात्र होंगे जिन्होंने पिछले साल धान उगाया था और इस बार उसी खेत में अप्रूव्ड ऑल्टरनेटिव फसल लगा रहे हैं. अगर कोई किसान पिछले 4 सालों में से किसी भी साल उस खास खेत में पहले से ही ऑल्टरनेटिव फसल उगा रहा था, तो वह इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होगा. इसके अलावा, यदि कोई किसान बीच में खेती का पैटर्न बदलता है या एक साल का गैप देता है, तो उसे दोबारा शुरुआत मानते हुए पहले साल की तरह 8,000 रुपए प्रति एकड़ का इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा.

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