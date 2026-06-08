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Haryana Crime News: कोल्ड ड्रिंक में मिलाया नशा, फिर युवती के साथ किया घिनौना कांड; पुलिस ने दर्ज की शिकायत

Jind Cafe Rape: हाल ही में जिंद के एक कैफे में लड़की के साथ युवक ने गंदा काम कर दिया है. महिला ने शिकायत की है और पुलिस जांच में जुटी है-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 8, 2026 10:22:44 AM IST

Haryana Crime News: कोल्ड ड्रिंक में मिलाया नशा, फिर युवती के साथ किया घिनौना कांड; पुलिस ने दर्ज की शिकायत


Jind Cafe Rape: इन दिनों आए दिन शहर में दुष्कर्म के काफी मामले सामने आ रहे हैं, कहीं बाप ने नाबालिग साथ कांड किया होता है तो कहीं भाई के दोस्त ने बहन साथ. हाल में हरियाणा के जिंद का मामला सामने आया है. शहर थाना क्षेत्र के अंदर आने वाली कॉलोनी के रहने वाली 24 साल की लड़की के साथ शहर में एक लड़के ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया.

लड़की का कहना है कि लड़के ने लड़की की कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला मिलाया और फिर उसे पिला दिया.

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नशीला पदार्थ पिला कर किया दुष्कर्म

एक 24 साल की लड़की का एक लड़के ने दुष्कर्म कर दिया और. युवक युविका को कैफे में ले गया और उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिला कर उसके साथ गंदा काम किया. फिर युवती को परेशान किया और उसके साथ मारपीट भी की. बाद में लड़की का पीछा करता रहा. महिला थाना पुलिस ने लड़की की शिकायत पर शाहपुर गांव का रहने वाला सचिन के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

युवती ने कि शिकायत

युवती ने महिला थाना पुलिस को शिकायत की और बताया कि वो शहर कि एक लाइब्रेरी में पढ़ने जाती है और वहीं पर एक कैफे है, जहां पर वो चाय पीने चली जाती थी. तभी कैफे के संचालक से लड़की की जान पहचान हो गई. तभी सचिन ने लड़की को अपने झांसे में ले लिया और फिर लड़की 26 मई को कैफे में फिर से गई थी, तभी लड़के ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया. फिर परेशान करना शुरु कर दिया.

महिला थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने की कोशिश चल रही है.

Tags: haryana crime newshome-hero-pos-9jind newsjind rape
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