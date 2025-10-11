हरियाणा ADGP सुसाइड में 8 IPS, 2 IAS पर क्या हैं आरोप, क्या लिखा है सुसाइड नोट में? यहां जानें सबकुछ

IPS Puran Kumar Suicide Case: आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की कथित आत्महत्या के मामले में नाम सामने आने के बाद हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नरेंद्र बिजारनिया को उनके पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह सुरिंदर सिंह भोरिया को रोहतक का एसपी नियुक्त किया गया है. बिजारनिया को फिलहाल कोई पद नहीं दिया गया है. यह कदम 7 अक्टूबर को एडीजीपी वाई. पूरन कुमार की मौत के बाद देशव्यापी आक्रोश के बीच उठाया गया है. दलित संगठन और राजनीतिक नेता इस मामले में शीघ्र न्याय की मांग कर रहे हैं. पुलिस को 7 अक्टूबर को दोपहर करीब 1:30 बजे घटना की सूचना मिली. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने सेक्टर 11 से एक सुसाइड नोट, एक हथियार और अन्य संबंधित सामग्री बरामद की.

सोनिया गांधी ने पत्नी अमनीत कुमार को लिखा पत्र (Sonia Gandhi wrote a letter to her wife Amneet Kumar)

इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है. अब इस मामले पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने दिवंगत पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूरन कुमार का निधन इस बात की याद दिलाता है कि कैसे वरिष्ठ दलित नौकरशाह भी सामाजिक समानता के अधिकारों से वंचित हैं. पत्र में सोनिया गांधी ने आगे लिखा कि उनकी देशभक्ति और प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करती रहेगी. हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का त्याग और समर्पण हमें निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वे आपको इस कठिन समय का सामना करने का साहस और शक्ति प्रदान करें.

कई नेताओं ने उठाई मांग (Many leaders raised the demand)

भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने पूरन कुमार मामले में तत्काल न्याय की मांग की है. 9 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अमनीत कुमार के घर गए और उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. 9 अक्टूबर की शाम को दलित संगठन के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हुए और डीजीपी, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. साथ ही कार्रवाई में देरी होने पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की धमकी भी दी.

#WATCH | Chandigarh: Senior Haryana IPS Officer Y Puran Kumar death case | Congress MP Randeep Singh Surjewala says, "Haryana ADGP Y Puran Kumar's suicide has shaken the nation's soul… In Haryana, when an ADGP rank officer is not being given justice, you can imagine the…







इस पूरे मामले पर दिवंगत आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के भाई का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एडीजी स्तर के अधिकारी की मौत को 5 दिन बीत चुके हैं, फिर भी हमें कोई न्याय नहीं मिला है.

क्या था पूरा मामला? (IPS Puran Singh Suicide Case)

जानकारी के मुताबिक, 2001 बैच के IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार हाल ही में रोहतक के सुंनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आईजी के रूप में तैनात थे. उन्होंने आत्महत्या से पहले आठ पन्नों का एक ‘फाइनल नोट’ छोड़ा था, जिसमें उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें हरियाणा DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया शामिल हैं, पर मानसिक उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाया था. अब उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी ‘अमनीत पी. कुमार’ सीधे तौर पर रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं.

