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Haryana Horror: घर में घुसे दरिंदे, मुंह बांधकर किया गैंगरेप,वीडियो बनाकर करते रहे ब्लैकमेल! आखिरकार युवती ने दे दी जान

Haryana Crime: हरियाणा के नूंह जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. आरोप है कि गांव की एक युवती के साथ उसके ही घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इतना ही नहीं, दरिंदों ने पूरी वारदात का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: May 20, 2026 3:32:07 PM IST

मुंह बांधकर किया गैंगरेप,वीडियो बनाकर करते रहे ब्लैकमेल
मुंह बांधकर किया गैंगरेप,वीडियो बनाकर करते रहे ब्लैकमेल


Haryana Crime: हरियाणा के नूंह जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. आरोप है कि गांव की एक युवती के साथ उसके ही घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इतना ही नहीं, दरिंदों ने पूरी वारदात का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक दबाव से परेशान युवती आखिरकार टूट गई और जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी.घटना के बाद गांव में भारी तनाव है और परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है.

परिजनों के मुताबिक, यह घटना 18 मई 2026 की रात की है. उस वक्त युवती के पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे. घर में सिर्फ उसकी मां और बेटी मौजूद थीं.आरोप है कि देर रात गांव के कुछ युवक दीवार फांदकर घर के अंदर घुस आए. बताया जा रहा है कि एक युवक बाहर निगरानी करता रहा, जबकि बाकी आरोपियों ने युवती का मुंह कपड़े से बांध दिया और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. उस समय युवती की मां दूसरे कमरे में सो रही थी.

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 मोबाइल से बनाया वीडियो, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल का खेल

पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो और फोटो भी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद युवती को धमकियां दी जाने लगीं कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा.परिवार का कहना है कि आरोपी लगातार युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. बदनामी और डर के कारण युवती अंदर ही अंदर टूटती चली गई.

 मानसिक दबाव नहीं झेल पाई युवती

लगातार ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान होकर युवती ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे.डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

 पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती बयान दर्ज किए. बिछोर थाना पुलिस का कहना है कि परिवार की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके. रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 गांव में गुस्सा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

घटना के बाद गांव में लोगों के बीच भारी नाराजगी है. परिवार का कहना है कि आरोपियों ने पहले युवती की जिंदगी बर्बाद की और फिर ब्लैकमेल कर उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया.अब गांव के लोग भी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं.

Tags: Gang Rape Caseharyana newsNuh Crime News
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