कमरे में बिखरे खून सामान अस्त-व्यस्त…अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की हथौड़े से पीट-पीटकर की हत्या

Gurugram Crime News: हरियाणा के गुरुग्राम जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि पति को पत्नी पर शक था कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है. जिसकी वजह से पति ने पत्नी की हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपी फर्रुखनगर इलाके में एक ईंट सप्लायर है. इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी और अपना गुनाह कबूल कर लिया.

पुलिस के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे एक शख्स ने फोन कर बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है.

खुद पति ने दी पुलिस को हत्या की सूचना

सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस की टीम फर्रुखनगर की श्याम कॉलोनी पहुंची. घटनास्थल पर पुलिस को आरोपी अपनी पत्नी के शव के पास बैठा हुआ मिला. कमरे में खून बिखरा हुआ था और सामान अस्त-व्यस्त था. मृतका की पहचान 34 वर्षीय पूजा के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जांच में सहायता के लिए एक फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया.

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आरोपी ने क्या बताया?

शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान नायब के रूप में बताई. उसके पुलिस को बताया कि करीब 15 साल पहले उसकी शादी पूजा से हुई थी. बताया जा रहा है कि नायब फर्रुखनगर में ईंट सप्लायर के रूप में काम करता है, जबकि पूजा एक गृहणी थी. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि दंपति का 10 साल का बेटा है, जो घटना के वक्त घर पर मौजूद नहीं था.

पति-पत्नी में अक्सर होता था विवाद

पुलिस जांच में पता चला कि दंपति में अक्सर विवाद होता था. अधिकारियों के मुताबिक, नायब को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसकी वजह से उनके बीच नियमित झगड़ा होता था. घटना के दिन शनिवार की सुबह दोनों के बीच बहस हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. पुलिस के मुताबिक, गुस्से में आकर नायब ने पूजा के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया. उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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आरोपी से पूछताछ जारी

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है. मृतक के परिवार को भी घटना की सूचना दे दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है.