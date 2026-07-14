Home > क्राइम > बॉयफ्रेंड ने पहले लड़की की चाकू से वार कर की हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान; एक ही कंपनी में काम कर रहे थे दोनों

बॉयफ्रेंड ने पहले लड़की की चाकू से वार कर की हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान; एक ही कंपनी में काम कर रहे थे दोनों

Haryana Crime: गुरुग्राम के सेक्टर 55 में एक फ्लैट से 25 साल की महिला की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. फ्लैट से लगभग 60 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिली.

By: Sohail Rahman | Published: July 14, 2026 11:13:22 PM IST

हरियाणा के गुरुग्राम में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की हत्या की, फिर खुद भी मौत को लगाया गले
हरियाणा के गुरुग्राम में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की हत्या की, फिर खुद भी मौत को लगाया गले


Haryana Crime: गुरुग्राम के सेक्टर 55 में एक फ्लैट से 25 साल की महिला की लाश मिली. इससे लगभग 60 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के गढ़ी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 25 साल के एक युवक की लाश मिली. मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि दोनों गुरुग्राम की एक कंपनी में इंजीनियर थे. इन दोनों घटनाओं की अलग-अलग जांच से एक चौंकाने वाला अपराध सामने आया है.

उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली इंशराह अय्यूबी, एक इंटरनेशनल हेल्थकेयर सर्विस कंपनी ‘ऑप्टम’ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं. जब उनके फोन पर बार-बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला तो अय्यूबी के परिवार ने सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई.

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श्रेष्ठ मलिक के फ्लैट में मिली लाश

पुलिस ने उनके फोन की लोकेशन से पता लगाया कि वह सेक्टर 55 के एक 1-RK फ़्लैट में थीं. यह फ़्लैट छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले इंजीनियर और अय्यूबी के साथी श्रेष्ठ मलिक का था. ट्रैक पर मिली लाश मलिक की ही थी. हालांकि पड़ोसियों ने कुछ भी असामान्य नहीं सुना था, लेकिन जब पुलिस ने फ्लैट का बंद दरवाजा जबरदस्ती खोला तो उन्हें अय्यूबी की लाश खून से लथपथ हालत में मिली. शुरुआती जांच से पता चला कि उन्हें कई बार चाकू मारा गया था और उनका गला रेता गया था. पुलिस ने बताया कि लाश की हालत देखकर लग रहा था कि उनकी मौत लगभग 24 घंटे पहले हो चुकी थी.

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पुलिस कर रही जांच

जांच करने वालों ने बताया कि अय्यूबी जो पहले पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थीं, 1 जुलाई को मलिक के साथ रहने लगी थीं. इसके अलावा, एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने पिछले साल जुलाई में एक ही दिन कंपनी (ऑप्टम) जॉइन की थी. वे ऑफिस जाने के लिए एक ही कैब का इस्तेमाल करते थे. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वे रिलेशनशिप में थे?

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Tags: crime newsharyana news
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