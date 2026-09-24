22 केस, 3 मर्डर और उम्रकैद की सजा… कंबोडिया में मिली मोहब्बत, अब 12 घंटे की पैरोल पर खूंखार गैंगस्टर लेगा सात फेरे, 3 बच्चों संग ‘झज्जर’ पहुंची दुल्हन!

Haryana Gangster Menpal Dhilla Cambodian Wife Parole Marriage Love Story: बिहार के बाद अब हरियाणा से एक बेहद चौंकाने वाली और फिल्मी कहानी जैसी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. तीन अलग-अलग मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहा 50 साल का कुख्यात हरियाणवी गैंगस्टर मेनपाल ढिल्ला उर्फ ​​बदली आज कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अपनी कंबोडियन पार्टनर मेटा चान के साथ सात फेरे लेने जा रहा है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस खूंखार अपराधी को अपनी शादी के लिए 12 घंटे की स्पेशल कस्टडी पैरोल दी है, जिसके तहत वह सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जेल से बाहर रहेगा. यह हाई-प्रोफाइल शादी झज्जर-गुरुग्राम रोड पर स्थित दुलिना फार्म में हो रही है, जहां कंबोडिया से आई दुल्हन मेटा चान अपने 3 बच्चों के साथ पहले ही पहुंच चुकी है. मेनपाल ढिल्ला का आपराधिक इतिहास किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है. उस पर हत्या, जानलेवा हमला, लूटपाट, डकैती और अवैध हथियार रखने जैसे करीब 22 संगीन मामले दर्ज हैं.

साल 2018 में पैरोल मिलने के बाद वह फरार हो गया था और फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाकर कंबोडिया के सीम रीप शहर में जा छिपा था, जहां उसने बिजनेस शुरू किया और कंबोडियन महिला मेटा चान के साथ रहने लगा. बाद में इंटरपोल के रेड नोटिस और सीबीआई-हरियाणा एसटीएफ के ऑपरेशन के बाद उसे जुलाई 2025 में कंबोडिया से गिरफ्तार कर भारत प्रत्यर्पित किया गया था. तब से वह जेल में बंद है, लेकिन अब कोर्ट की इजाजत से उसे यह अनोखी पैरोल मिली है. आइए जानते हैं आखिर कब, कहां और कैसे शुरू हुई इस खूंखार क्रिमिनल की लव स्टोरी.

पैरोल कूदकर कंबोडिया भागा, खड़ा किया नया साम्राज्य

गैंगस्टर मेनपाल ढिल्ला का क्रिमिनल रिकॉर्ड साल 2000 से चला आ रहा है. हिसार सेंट्रल जेल में तीन मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे ढिल्ला का नाम 2014 में भोंडसी जेल में एक अन्य कैदी की हत्या में भी आया था. साल 2018 में जब उसे छह हफ्ते की पैरोल मिली थी, तो वह तय तारीख पर वापस जेल नहीं लौटा. इसके बाद उसने ‘सोनू कुमार’ नाम से फर्जी आईडी और नकली दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट बनवाया और देश छोड़कर कंबोडिया भाग गया. कंबोडिया में उसने अपनी पहचान बदलकर नया बिजनेस शुरू किया और स्थानीय महिला मेटा चान के साथ अपनी गृहस्थी बसा ली.

इंटरपोल के जाल में फंसा, भारत लाया गया

कंबोडिया में सुकून की जिंदगी जी रहे इस गैंगस्टर तक कानून के हाथ आखिरकार पहुंच ही गए. हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई के जरिए 6 नवंबर 2024 को उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद कंबोडियाई पुलिस ने एक्शन लेते हुए 24 जुलाई 2025 को उसे दबोच लिया. पिछले साल यानी 2 सितंबर 2025 को उसे भारत लाया गया और हरियाणा एसटीएफ ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया. तब से वह हिसार और झज्जर की जेलों में अपनी सजा काट रहा है, लेकिन अब शादी के बंधन में बंधने के लिए उसे कोर्ट से यह राहत मिली है.

दुल्हन और बच्चे पहुंचे, शादी में भारी पुलिस फोर्स तैनात

इस अनोखी शादी में शामिल होने के लिए कंबोडियन दुल्हन मेटा चान अपने 4 बच्चों के साथ भारत पहुंच चुकी है. शुरुआती रिपोर्ट्स में तीन बच्चों का जिक्र था, जिनमें से एक कंबोडिया में ही रह गया. हिंदू रीति-रिवाज से होने वाले इस विवाह समारोह के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. झज्जर के डीसीपी (क्राइम) शुभम सिंह ने बताया कि गैंगस्टर की सुरक्षा और कस्टडी के लिए दो क्राइम यूनिट्स (झज्जर सीआईए और सीपी स्पेशल स्टाफ) के साथ-साथ 15 भारी हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा, सदर थाने के एसएचओ और 25 पुलिसकर्मियों (महिला स्टाफ और आर्म्स फोर्स सहित) की फौज वेन्यू पर मुस्तैद है.

#WATCH | Jhajjar, Haryana: Gangster Mainpal Badli arrived at the venue under police security for his wedding. The court has granted him 12-hour parole to marry his Cambodian partner. pic.twitter.com/A10WvsnRBM — ANI (@ANI) September 24, 2026

शादी खत्म होते ही दोबारा जेल की सलाखों के पीछे

यह 12 घंटे की कस्टडी पैरोल सिर्फ शादी के रस्म-रिवाजों को पूरा करने के लिए है. सुबह 8 बजे से शुरू हुआ यह पैरोल पीरियड रात के ठीक 8 बजे समाप्त हो जाएगा. पैरोल का समय पूरा होते ही इन 12 घंटों की खुली हवा और परिवार का साथ खत्म हो जाएगा और मेनपाल ढिल्ला को तुरंत वापस झज्जर या हिसार की जेल की सलाखों के पीछे लौटना होगा. पुलिस और सुरक्षा बल इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि शादी के बहाने यह कुख्यात अपराधी किसी भी तरह की चालाकी दिखाकर भागने न पाए.

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