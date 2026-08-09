शिकंजी में कीटनाशक मिलाकर बच्चों को पिलाया, फिर कूद पड़ी 10 फीट गहरी टंकी में; दर्द के पलों में रिकॉर्ड किया खौफनाक वीडियो!

हरियाणा के फतेहाबाद जिले से एक बेहद झकझोर देने वाली और दिल को चीर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पति की शराब की लत और रोजाना के कलह-क्लेशों ने एक हंसते खेलते परिवार का अंत लिख दिया. मामला भूना क्षेत्र के मेहुवाला गांव का है जहां एक 31 साल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने रोजाना के घरेलू विवाद से तंग आकर पहले अपने रोते-बिलखते बच्चों को जबरन जहरीली शिकंजी पिलाई और घर पर बनी 10 फीट गहरी पानी की टंकी में कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. शुरुआती जांच और पुलिस के खुलासे के मुताबिक, मरने से पहले महिला ने जहर और पानी की टंकी का खौफनाक कदम उठाने से पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपने पति की प्रताड़ना और मानसिक जुल्मों का दर्द बयां किया था. इस दर्दनाक हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और हर कोई स्तब्ध है.

12 साल पहले लव मैरिज, नशे की लत से उजड़ा परिवार

मृतका की पहचान 31 वर्षीय सुदेश के रूप में हुई है, जो मेहुवाला गांव में एक आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर काम करती थी. उनके साथ जान गंवाने वाले मासूम बच्चों में 10 साल की बेटी ज्योति और 8 साल का बेटा विनीत शामिल हैं. परिवार के मुताबिक, सुदेश और उसके पति संदीप ने करीब 12 साल पहले (2014 में) लव मैरिज की थी. शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन समय के साथ हालात बिगड़ते चले गए. परिजनों का आरोप है कि पति संदीप नशे का आदी हो चुका था और अक्सर छोटी-छोटी बातों पर सुदेश के साथ मारपीट व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. इस हालातों से तंग आकर सुदेश ने पिछले 2 साल से मायके में भी आना-जाना कम कर दिया था. हालांकि दंपति ने 24 मई को शादी की 11वीं सालगिरह मनाई थी जबकि 16 मई को बेटे विनीत का जन्मदिन मनाया गया था. उस दिन उसे साइकिल भी उपहार में दी गई थी.

जहर देकर पानी की टंकी में कूदीं, मरने से पहले बनाया वीडियो

पुलिस और फॉरेंसिक टीम के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, सुदेश ने यह खौफनाक कदम उठाने से पहले अपने दोनों बच्चों को नींबू पानी या शिंकजी में कीटनाशक स्प्रे मिलाकर पिलाया और खुद भी पिया. पहले बच्चों को घर के घर के बरामदे में बनी पानी की टंकी में डुबो दिया, फिर खुद भी उसी में कूदकर जान दे दी. इस घटना से ठीक पहले सुदेश ने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और सोशल मीडिया पर रील व वीडियो शेयर की थी. इस वीडियो में उसने अपने पति द्वारा दी जा रही मानसिक यातना और प्रताड़ना का दर्द रोते हुए बयां किया था. वीडियो में बच्चों को रोते-बिलखते और रहम की भीख मांगते देखा गया.

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, वायरल वीडियो में बच्चे रोते-रोते अपनी मां से गुहार लगा रहे हैं कि मम्मी, न मारे म्हाने… पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है और उस वीडियो की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस 4 अन्य वीडियो भी बरामद किए हैं जिसमें वो पति की प्रताड़ना की शिकायक करती नजर आ रही है. एक वीडियो में मृतका ने इतना तक कहा कि मेरी नाक में दम कर दिया, अब देखो नतीजा… !

पति था रेलवे स्टेशन पर, भाई की शिकायत पर केस दर्ज

घटना के समय आरोपी पति संदीप घर पर मौजूद नहीं था, वह स्थानीय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाने (सेवा करने) गया हुआ था, जबकि उसकी सास इलाज के सिलसिले में सिरसा गई हुई थी. जब घटना की भनक पड़ोसियों और परिजनों को लगी, तो उन्होंने तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तीनों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी. मृतका के भाई प्रवीण कुमार की शिकायत पर भटू पुलिस थाने में आरोपी पति संदीप मछिहरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

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