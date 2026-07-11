Home > क्राइम > कार के अंदर शादीशुदा महिला के साथ क्या कर रहा था युवक? अचानक हथौड़े से किया वार; फिर आगरा नहर में कूद गया

कार के अंदर शादीशुदा महिला के साथ क्या कर रहा था युवक? अचानक हथौड़े से किया वार; फिर आगरा नहर में कूद गया

Haryana Crime: हरियाणा के फरीदाबाद में कार में एक महिला पर हथौड़े से वार करने और फिर महिला को लेकर युवक के आगरा नहर में कूदने का हैरतअंगेज मामला सामने आया है.

By: Sohail Rahman | Published: July 11, 2026 11:02:27 PM IST

हरियाणा के फरीदाबाद में महिला को लेकर नहर में कूदा युवक
हरियाणा के फरीदाबाद में महिला को लेकर नहर में कूदा युवक


Haryana Faridabad Crime: हरियाणा के फरीदाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां बीपीटीपी फ्लाईओवर के पास एक युवक ने कार के अंदर एक महिला पर हथौड़े से हमला कर दिया. जिसकी वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद वह महिला को लेकर आगरा नहर पर बने लोहे के पुल से गहरे पानी में कूद गया. इमरजेंसी नंबर 112 पर घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, फायर ब्रिगेड, फोरेंसिक टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और क्राइम ब्रांच की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया है. नहर में डूबे दोनों लोगों को खोजने के लिए NDRF और SDRF की टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया है. वे देर शाम से ही शवों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

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जांच में क्या पता चला?

जांच में पता चला कि दोनों एक काली कार में मौके पर पहुंचे थे. गाड़ी महिला की थी; इसकी खिड़कियों पर पर्दे लगे थे और उस पर हरियाणा पुलिस का लोगो और स्टिकर लगा था. बताया जा रहा है कि महिला का भाई पलवल पुलिस में अधिकारी है. प्रत्यक्षदर्शियों और स्कूटर पर सवार दो युवकों के अनुसार, कार के अंदर दोनों के बीच बहस और झगड़ा हुआ. इस झगड़े के दौरान युवक ने कार के अंदर ही महिला पर हथौड़े से वार किया. महिला ने अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन युवक ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए नहर के पास बने लोहे के पुल तक ले गया, जहां से वह उसे लेकर आगरा नहर में कूद गया.

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स्कूटर सवार ने पुलिस को दी सूचना

वहां से गुजर रहे स्कूटर सवार युवकों ने तुरंत पास ही तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना दी. क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीमों ने मौके पर खड़ी कार को स्पेशल टेप से घेरकर सुरक्षित कर लिया है. गाड़ी की जांच के दौरान पुलिस को ड्राइवर सीट से खून से सना हथौड़ा और महिला के टूटे हुए बाल मिले. इन सबूतों के आधार पर शुरुआती जांच से पता चलता है कि युवक ने पहले से सोची-समझी और सुनियोजित योजना के साथ इस अपराध को अंजाम दिया था. कार की नंबर प्लेट से महिला की पहचान की गई; महिला शादीशुदा है.

कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच

जब पुलिस ने मौके पर मिली कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जांच शुरू की तो महिला की पहचान सेक्टर-31 निवासी 32 वर्षीय रजनी के रूप में हुई. वह शादीशुदा है और मेकअप आर्टिस्ट का काम करती है. हालांकि, पुलिस ने इस बात की अब तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है. पुलिस ने उसके पति और परिवार वालों को सूचना दे दी है और वे घटनास्थल पर पहुंच भी चुके हैं. वहीं कूदने वाले युवक की पहचान पल्ला सेहतपुर (एत्मादपुर गांव) के रहने वाले अक्कू के तौर पर हुई है.

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