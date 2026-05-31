Home > हरियाणा > फरीदाबाद में रात के अंधेरे में गरजा बुलडोजर, गिराए गए मस्जिद-मंदिर; लोग बोले- हमें घरों में किया गया कैद

फरीदाबाद में रात के अंधेरे में गरजा बुलडोजर, गिराए गए मस्जिद-मंदिर; लोग बोले- हमें घरों में किया गया कैद

Faridabad Bulldozer Action: हरियाणा के फरीदाबाद में विकास कार्यों में बाधा बन करे निर्माण कार्यों पर देर रात करीब 3:00 बजे बुलडोजर चलाया गया. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद रही.

By: Sohail Rahman | Published: May 31, 2026 11:35:15 AM IST

हरियाणा के फरीदाबाद में गरजा बुलडोजर
हरियाणा के फरीदाबाद में गरजा बुलडोजर


Faridabad Bulldozer Action: हरियाणा के फरीदाबाद में प्रशासन ने देर रात बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि विकास परियोजनाओं के रास्ते में बाधा बन रही अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा ‘नमो भारत’ RRTS कॉरिडोर और एक एलिवेटेड रोड के निर्माण को आसान बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार तड़के सुबह लगभग 3:00 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में NIT-3 के मस्जिद चौक पर एक बड़ा तोड़फोड़ अभियान शुरू किया.

बताया जा रहा है कि इस अभियान के दौरान 700 वर्ग गज के प्लॉट पर बनी एक मस्जिद, एक मंदिर, चार दुकानें और एक रिहायशी मकान को जमींदोज कर दिया गया. आधी रात को अचानक चलाए गए इस अभियान से इलाके में दहशत फैल गई और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा भड़क उठा.

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पूरे इलाके को किले में किया गया तब्दील

प्रशासनिक अधिकारियों और भारी पुलिस बल ने रात लगभग 2:00 बजे से ही मस्जिद चौक और उसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह से किलेबंद क्षेत्र में तब्दील कर दिया था. मेट्रो मोड़ से ईएसआई चौक जो मस्जिद चौक से होकर गुजरती है. सैनिक कॉलोनी तक जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया गया था. ठीक सुबह 3:00 बजे फरीदाबाद नगर निगम के अतिरिक्थ आयुक्त परमजीत सिंह चहल की देखरेख में बुलडोजर मौके पर पहुंचे और अवैध इमारतों को गिराना शुरू कर दिया. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही.

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लोगों में दिखी नाराजगी

जैसे ही लोगों को इस बुलडोजर कार्रवाई के बारे में पता चला तो वो सभी आक्रोशित हो उठे. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया. इस पूरे मामले पर स्थानीय निवासी इकलाश और शाकिर ने अपना दुख बयां करते हुए कहा कि पुलिस आधी रात को अचानक हम पर टूट पड़ी. हमें अपने घरों के अंदर ही कैद कर दिया गया था. हमें अपनी छतों से झांकने तक की इजाज़त नहीं थी. हम मानते हैं कि यह तोड़फोड़ विकास कार्यों के लिए की जा रही है, लेकिन हमें कम से कम अपने घर का जरूरी सामान निकालने का मौका तो दिया जाना चाहिए था.

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Tags: haryana news
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