Haryana Electricity Workers Strike: क्या आज शाम तक खत्म हो जाएगी हरियाणा में हड़ताल! कुछ देर में होगी सीएम सैनी के साथ बैठक

Haryana electricity workers strike 2026 protest update: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार (23 अक्टूबर, 2026) को पंचकूला में चार यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई है. यह बैठक सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल के बीच हो रही है. कर्मचारी, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत गुरुग्राम और नूंह में एक निजी कंपनी को 25 साल के लिए ‘पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस’ (समानांतर वितरण लाइसेंस) दिया गया है. हड़ताल के चलते गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा में बिजली कटौती की खबरें हैं. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVNL) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारी हड़ताल पर हैं. उन्होंने मरम्मत का काम नहीं किया है और कई जगहों पर फीडर केबल बंद कर दिए गए हैं. ये दोनों कंपनियां दक्षिणी और उत्तरी हरियाणा में बिजली की आपूर्ति करती हैं. हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने या तो अपने फोन बंद कर लिए हैं या फिर बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए निवासियों की कॉल का जवाब देना बंद कर दिया है.

पंचकूला के PWD गेस्ट हाउस में हो सकती है बातचीत

DHBVNL के एक अधिकारी ने बताया कि यह बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि मुख्यमंत्री सैनी नहीं चाहते कि हड़ताल की वजह से आम जनता को परेशानी हो. उन्होंने कहा, यूनियनों के प्रतिनिधि पंचकूला में बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद हड़ताल को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव रविंदर घंघास ने पुष्टि की कि उन्हें शुक्रवार सुबह राज्य सरकार की ओर से बैठक के लिए संदेश मिला है. उन्होंने कहा कि हम बैठक के समय की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं. यह बैठक पंचकूला के PWD गेस्ट हाउस में होने की उम्मीद है. यह लंच से पहले या बाद में कभी भी हो सकती है. उन्होंने आगे कहा कि उनकी हड़ताल आगे किस दिशा में जाएगी, यह बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगा.

क्या होगा आदेश रद्द

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार सभी विकल्पों पर चर्चा करने के लिए तैयार है. उन्होंने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की. ​​वहीं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य जगहों पर लोग बिजली कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिसकी वजह से कई लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा. अनिल विज ने बताया कि विकल्पों में ‘बिजली अधिनियम, 2003’ की धारा 108 के तहत कार्रवाई करना भी शामिल है. यह धारा हरियाणा सरकार को जनहित से जुड़े मामलों पर HERC (हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग) को लिखित नीतिगत निर्देश जारी करने का अधिकार देती है. ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सरकार किसी निजी कंपनी को ‘पैरेलल-डिस्ट्रीब्यूशन’ (समानांतर वितरण) लाइसेंस देने वाले HERC के आदेश को रद्द कर सकती है.