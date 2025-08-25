Home > हरियाणा > Haryana: हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है- हुड्डा

Haryana: हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है- हुड्डा

Haryana: हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है- हुड्डा , कांग्रेस ने चुनाव आयोग की मंशा और कार्यशैली पर संदेह जताया था

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 25, 2025 20:04:34 IST

Haryana: हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है- हुड्डा , कांग्रेस ने चुनाव आयोग की मंशा और कार्यशैली पर संदेह जताया था
Haryana: हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है- हुड्डा , कांग्रेस ने चुनाव आयोग की मंशा और कार्यशैली पर संदेह जताया था

चंडीगढ़ से साहिल की रिपोर्ट 
Haryana: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में आज तमाम कांग्रेस विधायकों ने “वोट चोरी” के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक “वोट चोर, गद्दी छोड़” के नारे लगाते हुए मार्च की शक्ल में विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी के खुलासे से साफ हो गया है कि हरियाणा में बीजेपी जीती नहीं, बल्कि उसने कांग्रेस की सरकार चुराई है। 

कांग्रेस ने चुनाव आयोग की मंशा और कार्यशैली पर संदेह जताया था 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी साख गंवा चुका है और हरियाणा में उसने पूरी तरह बीजेपी के इशारे पर काम किया। यही वजह है कि प्रदेश में जो वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी थी, वो 5 अक्टूबर को हुई। उस समय भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग की मंशा और कार्यशैली पर संदेह जताया था और तारीख स्थगित करने का विरोध जताया था। 

इसके बाद तमाम एग्ज़िट पोल्स कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी की जीत के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं।

Non Veg Banned: देश के इस राज्य में दो दी न बंद रहेंगी मीट की दुकानें, जानें सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा निर्णय

इससे पहले, वोटिंग के 50 घंटे बाद भी दो तीन बार अलग अलग समय पर डेटा बदली हुई और परिणाम से मात्र 12 घंटे पहले, वोटों में अचानक से 2.5% की वृद्धि दिखाई गई। इसके बारे में जिलेवार और विधानसभा वार डाटा करण सिंह दलाल की अध्यक्षता वाली जांच समिति की रिपोर्ट में रखा गया है। 

कई EVM में 99% बैटरी चार्ज मिली

काउंटिंग के दौरान यह भी देखा गया कि कई EVM में 99% बैटरी चार्ज मिली थी। इनकी शिकायत को चुनाव आयोग को की गई, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दी और आज तक भी कोई सही उत्तर नहीं दिया गया। रानियां में कोर्ट के आदेश के बाद बावजूद, दोबारा गिनती करने की बजाए, आयोग ने ईवीएम का डाटा ही डिलीट कर डाला। 

राहुल गांधी से हलफनामा मांगने वाले चुनाव आयोग को पहले खुद हलफनामा देना चाहिए

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी से हलफनामा मांगने वाले चुनाव आयोग को पहले खुद हलफनामा देना चाहिए। चुनाव आयोग लिखकर दे कि कहीं भी फर्जी वोटर या एक-एक आदमी के दो-दो वोट नहीं है। अगर आयोग लिखकर देता है तो हम उसको अनगिनत सबूत देने के लिए तैयार हैं। अपनी कारगुजरियों पर पर्दा ढकने के लिए आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है। जबकि जनता यह समझ चुकी है कि आयोग पूरी तरह बीजेपी की टीम की तरह काम कर रहा है। यह देश के लोकतंत्र के लिए घातक स्थित है। क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा, जब तमाम संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र तौर पर कार्य करेंगी।

HC के एक फैसले ने बढ़ा दी गौतम गंभीर की मुश्किलें, परिवार पर भी लटक रही तलवार…कहा-कोर्ट में नाम नहीं चलता

Tags: BJPcongressharyana newsRahul Gandhi Vote Chori
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025
Haryana: हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है- हुड्डा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Haryana: हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है- हुड्डा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Haryana: हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है- हुड्डा
Haryana: हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है- हुड्डा
Haryana: हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है- हुड्डा
Haryana: हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुराई गई है- हुड्डा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?