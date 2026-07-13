हरियाणा के निजी स्कूलों पर चला विभाग का डंडा,  बिना अनुमति और अधूरी सुविधाएं के कारण 1100 से अधिक स्कूल ब्लैकलिस्ट

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Haryana Private Schools Blacklisted: हरियाणा में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,100 से अधिक स्कूलों के एमआईएस (MIS) पोर्टल बंद कर दिए हैं. इस कार्रवाई के बाद इन स्कूलों में नए छात्रों के दाखिले पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है. विभाग का कहना है कि यह कदम मान्यता नियमों, बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के उल्लंघन के चलते उठाया गया है.
जानकारी के अनुसार रोहतक जिले में 63 निजी स्कूलों के एमआईएस पोर्टल बंद कर दिए गए हैं. इन स्कूलों को फिलहाल ब्लैकलिस्ट की श्रेणी में रखा गया है. पोर्टल बंद होने के कारण ये स्कूल नए विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं ले सकेंगे.
पूरे हरियाणा में 1100 से ज्यादा स्कूलों पर कार्रवाई
शिक्षा विभाग की कार्रवाई सिर्फ रोहतक तक सीमित नहीं है. पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर स्कूलों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं.
- 145 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के पोर्टल बंद किए गए.
- 269 परमिशन प्राप्त स्कूलों के पोर्टल भी ब्लॉक कर दिए गए.
- 693 स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर भी कार्रवाई हुई, क्योंकि उन्होंने आरटीई के तहत आरक्षित 25% सीटों का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था.
रोहतक के 63 स्कूलों पर कार्रवाई क्यों हुई?
शिक्षा विभाग के अनुसार रोहतक के स्कूलों कार्रवाई की मुख्य वजहें थी कि 22 स्कूलों नें समय सीमा के भीतर मान्यता से जुड़े मानक पूरे नहीं किए वहीं10 स्कूल बिना विभागीय अनुमति के संचालित हो रहे थे.31 स्कूलों ने आरटीई अधिनियम के तहत जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की.
जांच में सामने आईं कई बड़ी कमियां
विभागीय जांच में कई गंभीर खामियां सामने आईं. कई स्कूल आवासीय मकानों में संचालित पाए गए. इसके अलावा कई संस्थानों में-
- पर्याप्त जमीन और भवन का अभाव.
- खेल मैदान नहीं.
- जरूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमी.
- पर्याप्त कक्षाओं का अभाव.
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित 25% सीटों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया.
कमियां दूर करने के बाद ही खुलेगा पोर्टल
शिक्षा विभाग का कहना है कि संबंधित स्कूलों को पहले कई बार नोटिस जारी कर दस्तावेज और कमियां दूर करने का अवसर दिया गया था. करीब 413 स्कूलों को अतिरिक्त समय भी दिया गया, लेकिन निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया.अब संबंधित स्कूलों को मान्यता, भवन, भूमि, सुरक्षा और आरटीई से जुड़े सभी दस्तावेज पूरे करने होंगे. समीक्षा के बाद ही उनके एमआईएस पोर्टल दोबारा खोले जाएंगे.जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बिजेंद्र हुड्डा ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है और कमियां दूर होने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा.