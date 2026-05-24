125 फुट लंबी सुरंग, 100 करोड़ की लूट… कैसे एक फिल्मी अंदाज प्लान में हरियाणा की सबसे बड़ी बैंक डकैती हुई थी?

Sonipat PNB Robbery Story: पुराने जमाने में डकैती की कहानी तो हर किसी ने सुनी है. हमारे बड़े-बूढ़ों ने तो यह चीजें आंखों देखी है. लेकिन क्या आप जानते है कि आज से करीब 12 साल पहले भी एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी. इस आधुनिक युग में यह शब्द काफी अटपटा-सा लग रहा होगा. लेकिन यह घटना हरियाणा में हुई थी.

वक्त था साल 2014 का जब चोरों ने हरियाणा में सबसे बड़ी बैंक डकैती की लूट को अंजाम दिया था. यह पूरी कहानी किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं थी, इसे देख जांचकर्ता भी हैरान और काफी हद तक परेशान भी हुए थें. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर 12 साल पहले चोरों ने कैसे हरियाणा की एक बैंक में सेंध लगाया था.

क्या है पूरा मामला?

यह चोरी 2014 में सोनीपत में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में हुई थी. आज भी, यह हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक चोरी बनी हुई है. इस चोरी को अंजाम देने के लिए, चोरों ने 125 फ़ीट लंबी एक सुरंग खोदी थी. सुरंग खोदने का काम बैंक के ठीक बगल में स्थित एक सुनसान और खाली पड़े घर से शुरू किया गया था. इस सुरंग का दूसरा सिरा, जो ढाई फ़ीट चौड़ा था सीधे बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में खुलता था: ठीक उसी कमरे में जहां 360 लॉकर रखे हुए थे.

इन लॉकरों में करोड़ों रुपये के गहने और अन्य कीमती सामान रखे थे. चोर सुरंग के रास्ते बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में घुस गए; अंदर पहुंचने के बाद, उन्होंने कुल 86 लॉकर तोड़ दिए और उनमें रखे करोड़ों रुपये के गहने लूट लिए.

लॉकर देखकर मैनेजर हक्का-बक्का रह गया

ठीक अगले ही दिन, जैसे ही बैंक मैनेजर लॉकर वाले हिस्से और बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में दाखिल हुआ, वह पूरी तरह से सन्न रह गया. अंदर, लगभग आधे लॉकर खुले पड़े थे. कीमती सामान जमीन पर बिखरा हुआ था, और जिन दीवारों में लॉकर लगे थे, ठीक उनके नीचे जमीन में एक बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा था. यह और कुछ नहीं, बल्कि वही सुरंग थी जिसके रास्ते चोर बैंक में घुसे थे.

बैंक मैनेजर देवेंद्र मलिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जांच-पड़ताल करने के लिए पुलिस की एक टीम सुरंग के अंदर गई. लगभग सौ फ़ीट आगे बढ़ने पर, पुलिस टीम को सुरंग का दूसरा सिरा मिल गया. पता चला कि चोर उस घर में जहां से उन्होंने सुरंग खोदना शुरू किया था एक खिड़की के रास्ते घुसे थे.

कैसे बैंक के लुटेरों को पकड़ा गया?

उस समय को याद करते हुए, रिटायर्ड SHO कुलदीप देसवाल, जो PNB बैंक डकैती की जांच टीम का हिस्सा थे ने बताया कि शुरुआती जांच के दौरान, उन्हें शक था कि यह डकैती बाहरी लोगों ने की है. जब एक मुखबिर ने डकैतों के बारे में जानकारी दी, तो टीम को पहले लगा कि कहीं यह उनका ध्यान भटकाने की कोई चाल तो नहीं है; हालांकि, बाद में पता चला कि अपराधी बाहरी नहीं, बल्कि कटवाल गांव के ही रहने वाले थे. ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही सीधे-सादे, देसी तरीकों का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दिया था.

एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने देर शाम कटवाल गांव के रहने वाले सतीश को गिरफ़्तार कर लिया. उससे मिली जानकारी के आधार पर, बाकी के सात आरोपियों को भी बाद में पकड़ लिया गया. उनसे पूछताछ के बाद, पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 12 किलोग्राम सोना और चांदी, साथ ही लगभग ₹300,000 नकद बरामद किए.