Haryana Bank Scam: 504 करोड़ के बैंक घोटाला मामले में CBI ने छह IAS अफसरों को बनाया आरोपी, क्या-क्या लगाए गए हैं आरोप?

Haryana Bank Scam News: हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थाओं के 504 करोड़ रुपये के बैंक फंड गबन मामले में सीबीआई की तीसरी चार्जशीट में छह आईएएस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने 2 सितंबर को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. इनमें छह आईएएस अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तीन अधिकारी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक अधिकारी और हरियाणा सरकार के नौ अन्य अधिकारी शामिल हैं.

चार्जशीट में सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, साक्ष्य मिटाने, खातों में हेरफेर, आपराधिक विश्वासघात और रिश्वतखोरी से जुड़े आरोप लगाए हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, सरकारी विभागों के फंड को निर्धारित बैंकों से निकालकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की चुनिंदा शाखाओं में स्थानांतरित किया गया. सीबीआई का आरोप है कि इस प्रक्रिया में हरियाणा वित्त विभाग के वित्तीय सावधानी और धोखाधड़ी रोकने संबंधी दिशा-निर्देशों की अनदेखी की गई.

इन छह IAS अधिकारियों के नाम

चार्जशीट में साकेत कुमार, राम कुमार सिंह, पंकज अग्रवाल, प्रदीप कुमार, विनीत गर्ग और मोहम्मद शाइन के नाम शामिल हैं. मामले में अब तक चार्जशीट किए गए आरोपियों की कुल संख्या 37 हो गई है. सीबीआई के मुताबिक, जांच के दौरान 54 जगहों पर तलाशी ली गई और करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य का सोना समेत अन्य सामग्री जब्त की गई.

चार्जशीट में तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी पंकज अग्रवाल को लेकर बैंक अधिकारी रिभव ऋषि से कथित अनुचित लाभ मिलने का आरोप लगाया गया है. चार्जशीट में जीरकपुर के एक होटल में चार कथित पार्टियों का उल्लेख है. सीबीआई का आरोप है कि इन आयोजनों में डांस कलाकारों, खानपान और शराब का खर्च बैंक अधिकारी ने उठाया.

चार्जशीट में चंडीगढ़ और मोहाली के होटलों में महिलाओं की कथित व्यवस्था और भुगतान का भी उल्लेख है. इसके अलावा, उनकी पत्नी के लिए चंडीगढ़ के एक होटल में आयोजित पार्टी का बिल बैंक अधिकारी द्वारा चुकाए जाने और दिल्ली के एक होटल की बुकिंग रिभव ऋषि के क्रेडिट कार्ड से किए जाने का भी जिक्र है. ये सभी आरोप फिलहाल चार्जशीट में लगाए गए दावे हैं.

साकेत कुमार पर बैंक खाते खुलवाने में भूमिका का आरोप

साकेत कुमार उस समय विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव थे और एचपीजीसीएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास था. सीबीआई के अनुसार, बैंक खाते खोलने के प्रस्ताव पर उन्होंने केवल ‘Seen’ लिखकर मंजूरी दी.

जांच एजेंसी का आरोप है कि बैंक के चयन के लिए आवश्यक कोटेशन लेने और वित्त विभाग की मंजूरी जैसी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया. चार्जशीट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाते खुलवाने में उनकी कथित भूमिका का उल्लेख है.

सीबीआई ने एचपीजीसीएल के पेंशन फंड के 25 करोड़ रुपये आईडीएफसी बैंक में स्थानांतरित करने की कथित साजिश का भी जिक्र किया है. चार्जशीट में आईडीएफसी अधिकारियों के एक कथित व्हाट्सऐप ग्रुप में उनकी मौजूदगी का भी उल्लेख है.

राम कुमार सिंह पर 2 करोड़ रुपये से जुड़ा आरोप

तत्कालीन पंचकूला नगर निगम आयुक्त राम कुमार सिंह के मामले में चार्जशीट में 11 जनवरी 2026 को उनके घर पर कथित तौर पर 50 लाख रुपये पहुंचाए जाने का उल्लेख है.

सीबीआई के अनुसार, 22 जनवरी को दिल्ली में उनके बेटे प्रशांत सिंह को कथित तौर पर तीन किस्तों में 2 करोड़ रुपये दिए गए. चार्जशीट में रकम की पहचान के लिए 10 रुपये के नोट के नंबरों का मिलान किए जाने की बात भी दर्ज है.

इसके अलावा, अलग-अलग ब्याज दर उपलब्ध होने के बावजूद आईडीएफसी बैंक में एफडी कराने और कोटेशन मांगने वाले सेक्शन ऑफिसर को कथित तौर पर डांटने तथा बाद में हटाने का आरोप भी लगाया गया है. कालका नगर परिषद का बैंक खाता करीब 30 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ सेक्टर-32 शाखा में खुलवाने का भी चार्जशीट में उल्लेख है.

विनीत गर्ग पर 50 करोड़ के निवेश का आरोप

तत्कालीन हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष विनीत गर्ग पर सीबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को निवेश में कथित प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है.

चार्जशीट के अनुसार, 25-25 करोड़ रुपये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगाने की सिफारिश को बदलकर पूरी 50 करोड़ रुपये की राशि आईडीएफसी में लगाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक से 3.50 करोड़ रुपये निकालकर आईडीएफसी में जमा कराने के मौखिक निर्देश दिए जाने का भी आरोप है.

सीबीआई ने उनके घर 50-50 ग्राम के दो सोने के सिक्के पहुंचाए जाने के आरोप की भी जांच की है. चार्जशीट में इस संबंध में कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों का हवाला दिया गया है.

मोहम्मद शाइन पर बैंक को फायदा पहुंचाने का आरोप

तत्कालीन एचपीजीसीएल एमडी एवं अध्यक्ष मोहम्मद शाइन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सरकारी धन के निवेश में कथित फायदा पहुंचाने का आरोप है.

सीबीआई के मुताबिक, उन्होंने बैंक अधिकारी रिभव ऋषि की अधिकारियों से मुलाकात कराने और 50 करोड़ रुपये आईडीएफसी में जमा कराने में कथित भूमिका निभाई. बाद में बैंक में 50 करोड़ रुपये की जमा सीमा हटाने में भी उनकी भूमिका होने का आरोप चार्जशीट में लगाया गया है.

चार्जशीट में बैंक अधिकारी द्वारा करीब 3.67 लाख रुपये के होटल और रेस्तरां के बिल चुकाए जाने का भी उल्लेख है. नवंबर 2024 में इंडसइंड बैंक की करीब 108.46 करोड़ रुपये की एफडी समय से पहले तुड़वाकर 50 करोड़ रुपये आईडीएफसी में जमा कराने की बात भी चार्जशीट में दर्ज है.

प्रदीप कुमार पर निवेश प्रक्रिया में हेरफेर का आरोप

हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप कुमार पर निवेश प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी कर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लाभ पहुंचाने का आरोप है.

सीबीआई के अनुसार, आईडीएफसी में अधिकतम 50 करोड़ रुपये जमा करने की सीमा की जानकारी होने के बावजूद निवेश की रकम 63.68 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. चार्जशीट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की 8.45 प्रतिशत ब्याज दर को 8.25 प्रतिशत दर्शाने का भी आरोप है. इससे आईडीएफसी की ब्याज दर तुलनात्मक रूप से अधिक दिखाई देने की बात कही गई है.

आठ सरकारी विभागों की रकम जांच के दायरे में

सीबीआई के मुताबिक, मामले में हरियाणा सरकार के आठ विभागों और संस्थाओं के फंड की जांच की जा रही है. इनमें पंचायत विभाग, पंचकूला और कालका नगर निगम, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL) शामिल हैं.

जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी खातों से रकम चुनिंदा बैंक शाखाओं में स्थानांतरित किए जाने के बाद उसे ऐसे तीसरे पक्ष के खातों में भेजा गया, जिनका संबंधित सरकारी विभागों से कोई संबंध नहीं था. सीबीआई के अनुसार, रकम को कई बैंक खातों के जरिए घुमाने के बाद कथित तौर पर नकदी में बदला गया और इससे आरोपियों को अनुचित आर्थिक लाभ हुआ.