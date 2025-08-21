Home > हरियाणा > Haryana Assembly Session 22 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार-विपक्ष में टकराव तय

Haryana Assembly Session 22 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार-विपक्ष में टकराव तय

Haryana Assembly Session: 22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र की  शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरेगा। पुलिस भर्ती में देरी, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को धमकियां, बारिश से जलभराव और जर्जर सड़कों जैसे मुद्दे सदन में गूंजेंगे।  वहीं दूसरी ओर, सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के आरोपों से निपटने की पूरी तैयारी की हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सरकार के मंत्री, विपक्ष के हर सवाल और आरोप का जवाब देते नज़र आएंगे।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 21, 2025 13:06:23 IST

Haryana Assembly Session,Haryana news, hindi viral news, inkhabar hindi news, latest hindi news
Haryana Assembly Session,Haryana news, hindi viral news, inkhabar hindi news, latest hindi news

साक्षी शर्मा की रिपोर्ट, Haryana Assembly Session:  22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र की  शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरेगा। पुलिस भर्ती में देरी, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को धमकियां, बारिश से जलभराव और जर्जर सड़कों जैसे मुद्दे सदन में गूंजेंगे।  वहीं दूसरी ओर, सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के आरोपों से निपटने की पूरी तैयारी की हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सरकार के मंत्री, विपक्ष के हर सवाल और आरोप का जवाब देते नज़र आएंगे। भिवानी की शिक्षिका की संदिग्ध हत्या/मौत का मुद्दा भी सदन में गूंजेगा। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने सवाल किया है कि अगस्त 2024 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई 5600 पुलिस पदों की भर्ती अब तक शुरू क्यों नहीं हुई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने युवाओं को रोजगार का भरोसा दिलाया, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। यहां बता दंे कि इस भर्ती को सरकार ने वापस ले लिया था। अभी तक नये सिरे से प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।

विधायकों को धमकियां, कानून-व्यवस्था पर सवाल

डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे कि फोन कॉल द्वारा धमकी और वसूली के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जब खुद जनप्रतिनिधि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आम आदमी की सुरक्षा की कल्पना करना मुश्किल है। यहां बता दंे कि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को लगातार दूसरी बार फोन पर धमकी मिल चुकी है। इससे पहले इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी का बहादुरगढ़ में मर्डर भी हो चुका है।

Karnataka HC on Bike Taxi Ban: Bike Taxi बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार को जमकर लगाई लताड़, सुन लटक गया Siddaramaiah का मुंह

सड़कों पर मांगेंगे जवाब

कई विधायक इस बार जलभराव का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाने की तैयारी में हैं। बल्लभगढ़ के सेक्टर-22 और 23 में हर बारिश पर एक फुट तक पानी भर जाने की शिकायत विधानसभा में गूंजेगी। जगाधरी के विधायक ने सीवरेज ढांचे के अपग्रेड न होने पर सवाल खड़े करते दिखेंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र में विधानसभा में ऐलान किया था कि 15 जुलाई, 2025 तक प्रदेश की सभी टूटी सड़कों की कॉरपेटिंग और मरम्मत के काम पूरे कर लिए जाएंगे। मुलाना विधायक पूजा चौधरी इस डेडलाइन पर सवाल खड़ा करती दिखेंगी। उनका कहना है कि यह दावा खोखला साबित हुआ। सड़कों की जर्जर हालत पर सरकार के भी कुछ विधायक सवाल दाग सकते हैं।

भारत में नहीं जन्म लिया इतना बड़ा हिंदू नेता! UP का वो मुख्यमंत्री जिसने भगवान राम के लिए छोड़ दी अपनी कुर्सी, कारनामे सुन उड़…

बाढ़डा को आईआईटी की उम्मीद

बाढड़ा से भाजपा विधायक उमेद सिंह पातूवास सवाल उठाएंगे कि उन्हें यहां आईआईटी स्थापित करने का सरकार का क्या इरादा है। इस सदंर्भ में प्रस्ताव मंजूर हुआ या नहीं, इस पर वे सवाल पूछेंगे। यह मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि दादरी क्षेत्र अब तक किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान से वंचित रहा है। विपक्ष इसे सरकार की शिक्षा नीति की नाकामी बताकर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है।

आटो मार्केट व अवैध कालोनियां 

फतेहाबाद से विधायक बलवान सिंह जिला पुस्तकालय निर्माण का मुद्दा उठाएंगे। उनका कहना है कि सरकार की घोषणा के बाद भी इस पर काम नहीं हुआ। वहीं यमुनानगर से भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुकंद लाल जिला नागरिक अस्पताल को 200 बेड का दर्जा मिलने के बाद भी स्टॉफ के संकट पर स्वास्थ्य मंत्री को घेरेंगे। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ऑटो मार्केट की दुर्दशा का मामला सदन में उठाएंगे। उनका कहना है कि आटो मार्केट में सड़कों की हालत खराब है। बारिश में जलभराव होता है और कूड़ा खुले में फेंका जाता है। वहीं फरीदाबाद एनआईटी से भाजपा विधायक सतीश फागना अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा उठाएंगे। वे निकाय मंत्री विपुल गोयल ने जवाब मांगेंगे।

घर के नाले में बह रहा था खून! दरवाजा खोलते ही पुलिस वालों को भी आ गई उलटी, दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से फैली दहशत

Tags: haryaharyana nnews hindi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
Haryana Assembly Session 22 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार-विपक्ष में टकराव तय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Haryana Assembly Session 22 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार-विपक्ष में टकराव तय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Haryana Assembly Session 22 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार-विपक्ष में टकराव तय
Haryana Assembly Session 22 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार-विपक्ष में टकराव तय
Haryana Assembly Session 22 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार-विपक्ष में टकराव तय
Haryana Assembly Session 22 अगस्त से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार-विपक्ष में टकराव तय
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?