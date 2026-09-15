Home > हरियाणा > टक्कर मारकर भागे, मोबाइल किया बंद… फिर राजस्थान में दबोचे गए दोनों आरोपी; गुरुग्राम हिट एंड रन केस में CCTV ने खोली पूरी पोल

टक्कर मारकर भागे, मोबाइल किया बंद… फिर राजस्थान में दबोचे गए दोनों आरोपी; गुरुग्राम हिट एंड रन केस में CCTV ने खोली पूरी पोल

Gurugram Woman Biker Case: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए अब दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

By: Shristi S | Published: September 15, 2026 8:21:22 PM IST

गुरुग्राम हिट एंड रन केस में दोनों आरोपी गिरफ्तार
गुरुग्राम हिट एंड रन केस में दोनों आरोपी गिरफ्तार


Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए अब दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, घटना के वक्त कार में मौजूद दूसरे आरोपी लवणीश गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले पुलिस ने कार चालक कल्याण बैंसला को राजस्थान से पकड़ा था. जांच में दोनों की कथित भूमिका सामने आने के बाद पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. 

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 13 सितंबर 2026 की सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर हुई थी. आरोप है कि कार ने महिला बाइक राइडर को टक्कर मार दी और इसके बाद वाहन मौके से चला गया. घटना का वीडियो 14 सिंतबर की सुबह महिला बाइक राइडर ने सोशल मीडिया पर साझा किया. वीडियो सामने आने के बाद मामला गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया. 

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पुलिस के अनुसार, पीड़िता की ओर से शुरुआत में कोई शिकायत नहीं मिली थी. इसके बावजूद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खुद संज्ञान लिया और सेक्टर-56 थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. 

सीसीटीवी से खुली घटनाक्रम की कड़ियां

जांच के दौरान पुलिस ने गोल्फ कोर्स रोड और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. पुलिस को फुटेज से घटना से जुड़े अहम सुराग मिले. जांच आगे बढ़ने पर मामले में हत्या के प्रयास से संबंधित धारा 109 BNS भी जोड़ी गई. इसके अलावा पीड़िता के बयान के आधार पर BNS की धारा 78 और 79 भी बढ़ाई गईं. 

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी कार चालक ने मीडिया से बातचीत भी की थी. बाद में उसने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और फरार हो गया. उसकी तलाश के लिए पुलिस की तीन टीमों को लगाया गया.

राजस्थान से पकड़ा गया कार चालक

अपराध शाखा सोहना की टीम ने 15 सितंबर को कार्रवाई करते हुए कार चालक कल्याण बैंसला को राजस्थान में दौसा-राजगढ़ के बीच से गिरफ्तार किया. वह पलवल जिले के चांदहट का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को पकड़ने के दौरान उसने बहाना बनाकर भागने की कोशिश की, लेकिन गिरने से उसे चोट लग गई. इसके बाद उसका अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद की है. जांच में सामने आया है कि यह कार आरोपी के दोस्त के नाम पर पंजीकृत है.

दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, घटना के समय कार में लवणीश गुर्जर भी मौजूद था. वह पलवल की न्यू कॉलोनी कैंप का रहने वाला है. पुलिस ने उसे भी राजस्थान के दौसा से कल्याण बैंसला के साथ हिरासत में लिया था. पूछताछ के दौरान पुलिस के मुताबिक, दूसरे आरोपी ने भी घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की है. 

Tags: crimegurugramRajasthan
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