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Gurugram Waterlogging: IFFCO चौक से सुखराली तक, घुटनों तक पानी से गुजरने को मजबूर लोग; गुरुग्राम की सड़कें बनीं दरिया

Gurugram Waterlogging: हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार दोपहर कई इलाकों में तेज बारिश आई, जिसके कारण जलभराव की समस्या हो गई और इसके बाद शहर में मॉनसून के जाने-पहचाने नज़ारे फिर से आ गए.

By: Shristi S | Published: August 4, 2026 10:36:40 PM IST

IFFCO चौक से सुखराली तक, गुरुग्राम फिर हुआ पानी-पानी
IFFCO चौक से सुखराली तक, गुरुग्राम फिर हुआ पानी-पानी


Gurugram Waterlogging: हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार दोपहर कई इलाकों में तेज बारिश आई, जिसके कारण जलभराव की समस्या हो गई और इसके बाद शहर में मॉनसून के जाने-पहचाने नज़ारे फिर से आ गए. गुरुग्राम के ज़रूरी IFFCO चौक मेट्रो स्टेशन के नीचे की सड़क सिर्फ़ एक घंटे की बारिश के बाद पानी में डूब गई. 

आने-जाने वाले लोग पानी में से गुज़रने के लिए अपने जूते उतारते दिखे और पानी से बचने के लिए सिर्फ़ फुटपाथ के एक पतले हिस्से का इस्तेमाल किया. कई ऑटो रिक्शा पानी में फंसने के बाद खराब होते दिखे. मेट्रो के यात्रियों को स्टेशन तक जाने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि इलाके की सड़क पानी में डूबी हुई थी.

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पानी भरी सड़कों के वीडियो 

सोशल मीडिया पर भी ऐसे ही नज़ारे दिखे, जहां लोगों ने पानी भरी सड़कों के वीडियो शेयर किए. मिलेनियम सिटी इलाके में शाम को ऑफिस जाने के दौरान सड़कों पर पानी भरने के कारण भारी ट्रैफिक जाम भी देखा गया.

सुखराली चौक भी प्रभावित हुआ, जिससे आने-जाने वालों को काफी परेशानी हुई. थोड़ी देर की बारिश के बाद सुखराली चौक पर पानी जमा हो गया, और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया. इससे इलाके में ट्रैफिक पर भी असर पड़ा.

दिल्ली NCR में भी हुई बारिश

इस बीच, दिल्ली-NCR में मंगलवार को कई दिनों की उमस के बाद हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही नेशनल कैपिटल में हल्की से मीडियम बारिश की चेतावनी दी थी. दिल्ली के आयानगर में लगभग 50 mm बारिश हुई, जो शहर के वेदर स्टेशनों में सबसे ज़्यादा है.

वेदर ऑफिस ने बुधवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और मीडियम बारिश का अनुमान लगाया है, और नेशनल कैपिटल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसने 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

Tags: Gurugram rainharyanaheavy rain
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