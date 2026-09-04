Gurugram Traffic Advisory: गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले सावधान! शिव मूर्ति के पास भारी जलभराव; ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Gurugram-Delhi Traffic Alert: दिल्ली-NCR में आज 4 सिंतबर 2026 को हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था की परीक्षा ले ली. भारी बारिश के बाद दिल्ली के शिव मूर्ति चौक के पास सड़क पर काफी जलभराव हो गया, जिसका सीधा असर गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले वाहनों पर पड़ा. जलभराव के कारण इस रूट पर यातायात का दबाव बढ़ गया है. स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

शिव मूर्ति के पास जलभराव

बारिश के बाद शिव मूर्ति के आसपास सड़क पर पानी जाम होने से गुरुग्राम-दिल्ली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. इस रूट से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक दबाव और जलभराव को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

गुरुग्राम से दिल्ली जाने वालों के लिए ये रास्ता बेहतर

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालक इफको चौक से यू-टर्न लेकर MG रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद वाहन चालक आया नगर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शिव मूर्ति और आसपास के जलभराव वाले हिस्से से बचते हुए वैकल्पिक मार्ग अपनाएं, ताकि ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके.

एयरपोर्ट जाने वालों के लिए भी एडवाइजरी

दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले वाहन चालकों को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. बारिश के दौरान इस मार्ग को वैकल्पिक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने से शिव मूर्ति में बढ़े ट्रैफिक दबाव से बचने में मदद मिल सकती है.

🚨 Traffic Advisory: Severe waterlogging near Shiv Murti is causing heavy congestion on the Gurugram–Delhi route.

✈️ Delhi Airport: Use Dwarka Expressway.

➡️ Delhi-bound: IFFCO Chowk → MG Road → Aya Nagar Border..

Plan your commute accordingly! #GurugramTraffic #TrafficAlert pic.twitter.com/wSCcWEgLni — Gurugram Traffic Police (@TrafficGGM) September 4, 2026

इन प्रमुख रास्तों पर पुलिस की नजर

बारिश के दौरान गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहे. पुलिस ने NH-48, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स रोड, MG रोड, इफको चौक, शंकर चौक, माता मंदिर रोड, ओल्ड दिल्ली-गुरुग्राम रोड और सेक्टर 4/7 चौक समेत शहर के कई प्रमुख मार्गों पर निगरानी रखी.

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