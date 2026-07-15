Gurugram Murder Case: हिंदू बॉयफ्रेंड ने पहले किया मुस्लिम गर्लफ्रेंड का कत्ल, खून से सनी लाश देख बौखलाया;  फिर खुद को किया भगवान के हवाले

Gurugram Murder Case: हरियाणा के गुरुग्राम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड की उसके किराए के फ्लैट में चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली. यह दुखद मामला तब सामने आया जब महिला के परिवार वालों ने स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया कि वो तब परेशान हो गए थे जब महिला ने उनके फोन का जवाब देना बंद कर दिया था. इस घटना ने बिजनेस कम्युनिटी में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि जांचकर्ता इस मर्डर-सुसाइड केस की घटनाओं के क्रम का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

मुस्लिम थी गर्लफ्रेंड और हिंदू था BF

इस मामले में पीड़िता की पहचान इशारा अयूबी के तौर पर हुई है, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली थीं और गुरुग्राम के सेक्टर 55 में एक किराए के अपार्टमेंट में रह रही थीं. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जब अयूबी से संपर्क करने की सभी कोशिशें नाकाम रहीं, तो उनके परिवार वालों ने सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन से संपर्क किया. अपार्टमेंट में घुसने पर, जो कि बंद था, अधिकारियों को पीड़िता फर्श पर खून से लथपथ मिली. उसे चाकू घोंपा गया था. जांच शुरू होने पर पुलिस को पता चला कि पीड़िता का दोस्त, 25 वर्षीय श्रेष्ठ मलिक (जो छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर था), हाल ही में उस फ्लैट में आया था. जब अधिकारी उसकी तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिलने की खबर मिली. बाद में उसके कपड़ों से मिले मोबाइल फोन से मृतक की पहचान मलिक के तौर पर हुई, जिससे दोनों घटनाओं के बीच सीधा संबंध स्थापित हो गया.

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3 दिन पहले ही हुई थी शिफ्ट

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि मलिक ने अयूबी की हत्या के तुरंत बाद यह खौफनाक कदम उठाया. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिवारों को इस दुखद घटना की जानकारी दे दी गई है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अयूबी घटना से सिर्फ़ तीन दिन पहले ही मलिक के साथ उस घर में रहने आई थी. अधिकारी ने आगे कहा कि टीमें अभी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं. हालांकि हत्या की असल वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन उनके रिश्ते की प्रकृति को समझने के लिए कपल के मोबाइल फोन, कॉल लॉग और टेक्स्ट मैसेज का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है. हत्या के आरोप में एक औपचारिक FIR दर्ज की गई है और पुलिस की आगे की जांच जारी है.

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