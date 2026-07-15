Gurugram Murder Case: लिव-इन में श्रद्धा वाल्कर की तरह कर दी बॉयफ्रेंड ने हत्या, खून से लथपथ था कमरा; फिर खुद को किया मौत के हवाले

Gurugram Murder Case: गुरुग्राम से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके किराए के फ्लैट में चाकू मारकर मार डाला. दोनों केवल 3 दिनों से एक साथ लिव-इन में रह रहे थे. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 साल के टेकी ने बाद में ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया. पूरी घटना तब सामने आई जब महिला के परेशान परिवार ने पुलिस से कॉन्टैक्ट किया क्योंकि वह बार-बार उनके कॉल का जवाब नहीं दे रही थी. गुरुग्राम में हर कोई अब सदमे में है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संदिग्ध मर्डर-सुसाइड के पीछे क्या मकसद हो सकता है.

फ्लैट पर मिली लाश

पीड़ित का नाम इशारा अयूबी है, वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली थी. वह गुरुग्राम के सेक्टर 55 में किराए के फ्लैट में रह रही थी. जब उसने बार-बार अपने कॉल का जवाब नहीं दिया तो उसका परिवार परेशान हो गया. इतने सारे कॉल का जवाब न मिलने पर, उन्होंने सेक्टर 56 पुलिस से कॉन्टैक्ट किया. जब ऑफिसर उसके फ्लैट पर पहुँचे, तो दरवाज़ा बंद था, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की. और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सभी चौंक गए. इशारा खून से लथपथ मृत पाई गई. शुरुआती जांच के अनुसार, उसे कई बार चाकू मारा गया था. एक फोरेंसिक टीम फ्लैट पर पहुंची और मौके से सबूत इकट्ठा किए.

फिर खुद की आत्महत्या

जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रेष्ठ मलिक उसके फ्लैट पर आया था. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और फिर जानकारी मिली कि गढ़ी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक आदमी की डेड बॉडी मिली है, जिससे पूरा मामला दूसरी तरफ मुड़ गया. मौके से एक मोबाइल फोन भी मिला जिससे पुलिस को मृतक मलिक का पता लगाने में मदद मिली. फिर पुलिस ने दोनों क्राइम की घटनाओं को जोड़ा और यह समझने की कोशिश की कि असल में क्या हुआ था. पुलिस को शक है कि मलिक ने कथित मर्डर के बाद सुसाइड कर लिया.

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पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस ने दोनों बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिवारों को इन्फॉर्म कर दिया है. शुरुआती जांच से पता चला है कि इशारा घटना से ठीक तीन दिन पहले मलिक के साथ रहने आई थी. पुलिस ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं कि उनका रिश्ता क्या था और इस घटना की वजह क्या हो सकती है. इन्वेस्टिगेटर केस को सुलझाने के लिए सुराग के लिए उनके मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, चैट और दूसरे टेक्निकल सबूत भी चेक कर रहे हैं. मर्डर के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच चल रही है.

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