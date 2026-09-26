Home > हरियाणा > गलती किसी की, खामियाजा किसी को… Gurugram में ऑर्डर को लेकर विवाद, 30-40 डिलीवरी पार्टनर्स पहुंचे थाने, क्या है पूरा मामला?

गलती किसी की, खामियाजा किसी को… Gurugram में ऑर्डर को लेकर विवाद, 30-40 डिलीवरी पार्टनर्स पहुंचे थाने, क्या है पूरा मामला?

Gurugram Swiggy Delivery Partners Protest: चौमा गांव के स्विगी इंस्टामार्ट स्टोर से जुड़ा यह मामला 26 सितंबर 2026 को पालम विहार थाने तक पहुंच गया. करीब 30 से 40 डिलीवरी पार्टनर्स एक साथ थाने पहुंचे और स्टोर स्टाफ के खिलाफ लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की.

By: Shristi S | Published: September 26, 2026 6:29:00 PM IST

Gurugram में ऑर्डर को लेकर विवाद, 30-40 डिलीवरी पार्टनर्स पहुंचे थाने
Gurugram में ऑर्डर को लेकर विवाद, 30-40 डिलीवरी पार्टनर्स पहुंचे थाने


Gurugram Swiggy Instamart Controversy: हरियाणा के गुरुग्राम में ऑनलाइन ऑर्डर पहुंचाने वाले डिलीवरी पार्टनर्स के सामने एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया, जिसमें गलती किसी और की होने का आरोप है, लेकिन कथित तौर पर खामियाजा डिलीवरी बॉय को भुगतना पड़ रहा है. चौमा गांव के स्विगी इंस्टामार्ट स्टोर से जुड़ा यह मामला शनिवार 26 सितंबर 2026 को पालम विहार थाने तक पहुंच गया. करीब 30 से 40 डिलीवरी पार्टनर्स एक साथ थाने पहुंचे और स्टोर स्टाफ के खिलाफ लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की. 

पैकेट में सामान कम होने का आरोप

डिलीवरी पार्टनर्स का आरोप है कि चौमा गांव स्थित इंस्टामार्ट स्टोर में ग्राहकों के ऑर्डर पैक करते समय कथित तौर पर कुछ सामान पैकेट में कम कर दिया जाता है. उनका कहना है कि डिलीवरी पार्टनर्स को पैक किए गए पैकेट के अंदर मौजूद सामान की पूरी जानकारी नहीं होती. वे स्टोर से सीलबंद पैकेट लेते हैं और उसे सीधे ग्राहक तक पहुंचाते हैं. मुश्किल तब शुरू होती है, जब ग्राहक पैकेट खोलता और ऑर्डर में कोई सामान कम मिलता है. 

You Might Be Interested In

डिलीवरी पार्टनर्स के मुताबिक, ऐसी स्थिति में ग्राहक उनसे ही जवाब मांगते हैं और कई बार गाली-गलौज या विवाद तक की नौबत आ जाती है. 

शिकायत के बाद ब्लॉक हो जाती है ID?

डिलीवरी पार्टनर संतोष ने आरोप लगाया कि ग्राहक जब ऑर्डर को लेकर ऐप पर शिकायत करते हैं तो कथित तौर पर बिना मौके की जांच किए डिलीवरी पार्टनर की ID ब्लॉक कर दी जाती है. उनका कहना है कि ID बंद होने के बाद उनकी कमाई रुक जाती है और परिवार की आजीविका पर सीधा असर पड़ता है. डिलीवरी पार्टनर्स ने पुलिस से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और स्टोर के CCTV फुटेज खंगाले जाएं. उनका कहना है कि इससे पता चल सकता है कि पैकेट तैयार करते समय उसमें सामान कम हुआ या डिलीवरी के दौरान कोई गड़बड़ी हुई. 

30-40 डिलीवरी पार्टनर्स पहुंचे थाने

शनिवार को करीब 30 से 40 डिलीवरी बॉय पालम विहार पुलिस थाने पहुंचे. उन्होंने लिखित शिकायत देकर कथित तौर पर स्टोर स्टाफ की लापरवाही और सामान कम किए जाने के आरोपों की जांच की मांग की. साथ ही ब्लॉक की गई ID दोबारा शुरू कराने में पुलिस से हस्तक्षेप की अपील की. 

स्टोर मैनेजर ने क्या कहा?

स्टोर मैनेजर रामकुमार ने कहा कि मेरा ऑपरेशन का काम है और सीधे तौर पर मेरा डिलीवरी पार्टनर से संपर्क नहीं होता. इनकी टीम इंचार्ज ही कुछ बता पाएंगे. वहीं, टीम लीडर पंकज अग्रवाल से मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की. फिलहाल शिकायत के आधार पर मामले में आगे की जांच और आरोपों की पुष्टि महत्वपूर्ण है. 

ये भी पढ़ें: हरियाणा में लव मैरिज करने वालों की ही नहीं, बल्कि साथ देने वालों की भी आएगी शामत! सामाजिक पंचायत ने जारी किया फरमान

Tags: Delivery Partnersgurugramharyana
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल...

September 26, 2026

माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज

September 26, 2026

‘द वन’ स्टारकास्ट की फीस

September 26, 2026

क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?

September 25, 2026

बैंक में एफडी कैसे कराई जाती है?

September 25, 2026

‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट

September 24, 2026
गलती किसी की, खामियाजा किसी को… Gurugram में ऑर्डर को लेकर विवाद, 30-40 डिलीवरी पार्टनर्स पहुंचे थाने, क्या है पूरा मामला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गलती किसी की, खामियाजा किसी को… Gurugram में ऑर्डर को लेकर विवाद, 30-40 डिलीवरी पार्टनर्स पहुंचे थाने, क्या है पूरा मामला?
गलती किसी की, खामियाजा किसी को… Gurugram में ऑर्डर को लेकर विवाद, 30-40 डिलीवरी पार्टनर्स पहुंचे थाने, क्या है पूरा मामला?
गलती किसी की, खामियाजा किसी को… Gurugram में ऑर्डर को लेकर विवाद, 30-40 डिलीवरी पार्टनर्स पहुंचे थाने, क्या है पूरा मामला?
गलती किसी की, खामियाजा किसी को… Gurugram में ऑर्डर को लेकर विवाद, 30-40 डिलीवरी पार्टनर्स पहुंचे थाने, क्या है पूरा मामला?
गलती किसी की, खामियाजा किसी को… Gurugram में ऑर्डर को लेकर विवाद, 30-40 डिलीवरी पार्टनर्स पहुंचे थाने, क्या है पूरा मामला?