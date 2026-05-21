हेल्थ डिपार्टमेंट का ‘सीक्रेट ऑपरेशन’: गर्भ में ‘लड़का’ बताते ही फंसा शातिर डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड मशीन सील, कैश बरामद!

गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में भ्रूण जांच के मामले ने लोगों को चौंका दिया है. इस मामले का खुलासा हेल्थ डिपार्टमेंट की छापेमारी में हुआ, जहां रेडियोलॉजिस्ट को 40,000 रुपये की एवज में 14 महीने की गर्भवती भ्रूण का लिंग जांचते हुए पकड़ा गया. बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट का ये एक्शन एक सीक्रेट कंप्लेंट के आधार पर लिया गया, जहां हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पहले रेडियोलॉजिस्ट को अरेस्ट किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम के खांडसा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के अवैध रूप से लिंग निर्धारण किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ एक सीक्रेट कंप्लेंट मिली थी. इसी शिकायत पर एक्शन लेते हुए पहले 3 सदस्यीय टीम बनाई गई और आरोपी को धर दबोचा गया.

कैसे किया सीक्रेट ऑपरेशन?

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बुधवार को अपने सीक्रेट ऑपरेशन के तहत एक 14 महीने की गर्भवती महिला को 40,000 रुपये देकर रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा था. इसके लिए अधिकारियों ने करेंसी नोटों की पहचान के लिए पहले से ही निशान लगा दिए थे.

ऐसे पकड़ाया रेडियोलॉजिस्ट

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड की प्रोसेस में था, जहां वो कथित तौर पर 17 सप्ताह की गर्भवती महिला को बता रहा था कि पेट में पल रहा बच्चा- लड़का है. इस दौरान महिला के इशारे पर अधिकारियों ने दबिश की. छापेमारी के दौरान पहले निशान लगे नोट बरामद किए और अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर करके रेडियोलॉजिस्ट को अरेस्ट कर लिया.

क्या कहता है कानून?

हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट (PSPNDT ACT), 1994 की धारा 4, 5(2), 6 और 29 के तहत और पीएनडीटीके नियम 9, 10 और 18 के तहत रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है.

जानकरी के लिए बता दें कि गर्भाधान से पहले या बाद में बच्चे के लिंग का चयन करने या भ्रूण के लिंग का पता लगाना गैर-कानूनी है. यदि कोई भी व्यक्ति, क्लीनिक, डॉक्टर ऐसा करता पाया जाता है तो इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है.

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