Home > हरियाणा > Gurugram Crime: 8 दिन की मांगी मोहलत, फिर भी नहीं माना रिटायर्ड फौजी, पीजी संचालक के माथे पर मारी गोली

Gurugram Crime: 8 दिन की मांगी मोहलत, फिर भी नहीं माना रिटायर्ड फौजी, पीजी संचालक के माथे पर मारी गोली

Gurugram PG Owner Death: हरियाणा के गुरुग्राम में डेढ़ लाख रुपये के लेनदेन के विवाद में एक पीजी चलाने वाले व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने 8 दिनों का समय मांगा है. लेकिन इसके बावजूद भी रिटायर्ड फौजी ने उसके माथे पर गोली मार दी.

By: Sohail Rahman | Published: September 9, 2026 10:04:26 AM IST

गुरुग्राम में पीजी संचालक की हत्या
गुरुग्राम में पीजी संचालक की हत्या


Gurugram PG Owner Death: हरियाणा (Haryana News) के गुरुग्राम में 1.5 लाख रुपये के लेनदेन के विवाद में एक पीजी चलाने वाले व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि मंगलवार शाम एक रिटायर्ड फौजी अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने आया था. पीजी चलाने वाले व्यक्ति ने 8 दिनों का समय मांगा, लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो गया. उसके बाद रिटायर्ड फौजी ने उसके माथे पर गोली मार दी.

बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पीजी संचालक की पत्नी और 3 बच्चे पास ही मौजूद थे. गोली लगने के बाद परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए. शुरुआती इलाज के बाद उसे फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

You Might Be Interested In

कौन थे हेमंत कौशिक?

बताया जा रहा है कि हेमंत कौशिक (35) गुरुग्राम के सेक्टर-14 आचार्यपुरी में पीजी चलाते हैं. मंगलवार शाम करीब 7 बजे अमरजीत उनके घर पहुंचा. हेमंत के दोस्त मेहरबान के मुताबिक, हेमंत ने अमरजीत से 1.5 लाख रुपये उधार लिए थे. कमरे में घुसते ही अमरजीत ने मेज पर पिस्तौल रख दी थी. इस पूरे मामले पर मेहरबान का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों के बीच घर के अंदर करीब दो मिनट तक बातचीत हुई.

अमरजीत आते ही पैसे वापस मांगने लगा. उस समय हेमंत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने थोड़ा और समय मांगा. उसने पैसे चुकाने के लिए आठ दिन का समय मांगा, लेकिन बातचीत के दौरान ही अमरजीत ने उसके माथे पर गोली मार दी. गोली लगते ही हेमंत जमीन पर गिर पड़ा.

यह भी पढ़ें – धान छोड़िए… ये फसल उगाने पर सरकार देगी 10,000 रुपये सालाना; मशीन पर 40 हजार की सब्सिडी और बंपर इंसेंटिव, किसान भाई जान लीजिए शर्तें!

मेहरबान ने क्या बताया?

इसके अलावा, मेहरबान ने बताया कि हेमंत अमरजीत को करीब दो महीने से जानता था. उसने कुछ दिन पहले ही उससे 1.5 लाख रुपये उधार लिए थे. आरोप है कि अमरजीत उस रकम पर 20 प्रतिशत ब्याज मांग रहा था. हेमंत के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने और समय मांगा था. घटना के समय हेमंत की पत्नी और बच्चे कमरे में मौजूद थे. इसके अलावा, ललित नाम का एक कॉमन फ्रेंड भी वहां था; पूरी घटना उसी के सामने हुई.

यह भी पढ़ें – घर की कुंडी बाहर से लगाई और डाल दिया पेट्रोल, पड़ोसी जमशेद के परिवार को जिंदा जलाने की थी साजिश, खुद ही चपेट में आ…

Tags: crime newsharyana news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026

कौन हैं गुनीत ग्रेवाल? जिन्हें परमिश वर्मा ने दिया तलाक

September 8, 2026

आशा भोसले के 6 सदाबहार गाने

September 8, 2026

कौन हैं उदिति सिंह?

September 8, 2026
Gurugram Crime: 8 दिन की मांगी मोहलत, फिर भी नहीं माना रिटायर्ड फौजी, पीजी संचालक के माथे पर मारी गोली

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gurugram Crime: 8 दिन की मांगी मोहलत, फिर भी नहीं माना रिटायर्ड फौजी, पीजी संचालक के माथे पर मारी गोली
Gurugram Crime: 8 दिन की मांगी मोहलत, फिर भी नहीं माना रिटायर्ड फौजी, पीजी संचालक के माथे पर मारी गोली
Gurugram Crime: 8 दिन की मांगी मोहलत, फिर भी नहीं माना रिटायर्ड फौजी, पीजी संचालक के माथे पर मारी गोली
Gurugram Crime: 8 दिन की मांगी मोहलत, फिर भी नहीं माना रिटायर्ड फौजी, पीजी संचालक के माथे पर मारी गोली