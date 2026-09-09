Gurugram Crime: 8 दिन की मांगी मोहलत, फिर भी नहीं माना रिटायर्ड फौजी, पीजी संचालक के माथे पर मारी गोली

Gurugram PG Owner Death: हरियाणा (Haryana News) के गुरुग्राम में 1.5 लाख रुपये के लेनदेन के विवाद में एक पीजी चलाने वाले व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि मंगलवार शाम एक रिटायर्ड फौजी अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने आया था. पीजी चलाने वाले व्यक्ति ने 8 दिनों का समय मांगा, लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो गया. उसके बाद रिटायर्ड फौजी ने उसके माथे पर गोली मार दी.

बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पीजी संचालक की पत्नी और 3 बच्चे पास ही मौजूद थे. गोली लगने के बाद परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए. शुरुआती इलाज के बाद उसे फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

कौन थे हेमंत कौशिक?

बताया जा रहा है कि हेमंत कौशिक (35) गुरुग्राम के सेक्टर-14 आचार्यपुरी में पीजी चलाते हैं. मंगलवार शाम करीब 7 बजे अमरजीत उनके घर पहुंचा. हेमंत के दोस्त मेहरबान के मुताबिक, हेमंत ने अमरजीत से 1.5 लाख रुपये उधार लिए थे. कमरे में घुसते ही अमरजीत ने मेज पर पिस्तौल रख दी थी. इस पूरे मामले पर मेहरबान का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों के बीच घर के अंदर करीब दो मिनट तक बातचीत हुई.

अमरजीत आते ही पैसे वापस मांगने लगा. उस समय हेमंत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने थोड़ा और समय मांगा. उसने पैसे चुकाने के लिए आठ दिन का समय मांगा, लेकिन बातचीत के दौरान ही अमरजीत ने उसके माथे पर गोली मार दी. गोली लगते ही हेमंत जमीन पर गिर पड़ा.

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मेहरबान ने क्या बताया?

इसके अलावा, मेहरबान ने बताया कि हेमंत अमरजीत को करीब दो महीने से जानता था. उसने कुछ दिन पहले ही उससे 1.5 लाख रुपये उधार लिए थे. आरोप है कि अमरजीत उस रकम पर 20 प्रतिशत ब्याज मांग रहा था. हेमंत के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने और समय मांगा था. घटना के समय हेमंत की पत्नी और बच्चे कमरे में मौजूद थे. इसके अलावा, ललित नाम का एक कॉमन फ्रेंड भी वहां था; पूरी घटना उसी के सामने हुई.

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