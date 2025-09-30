Gurugram को सरकार का सबसे बड़ा तोहफा, देश में पहली बार होने जा रहा ये काम

Gurugram News: साइबर सिटी यानी गुरुग्राम को प्रदेश सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है. दरअसल, प्रदेश में देश का सबसे आधुनिक बस टर्मिनल बनाया जाएगा. खास बात ये है कि इसका निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा. अब इस बात की जांच की जा रही है कि पूरे देश में पीपीपी मॉडल पर बस टर्मिनल कहाँ-कहाँ बनाए गए हैं. हम वहाँ उपलब्ध सुविधाओं की भी जाँच कर रहे हैं. यह जानकारी पूरी होते ही काम शुरू हो जाएगा, ताकि यह साइबर सिटी के नाम के अनुरूप हो. इस बात की जानकारी किसी और ने नहीं दी बल्की राज्य के परिवहन, ऊर्जा, श्रम और रोजगार मंत्री अनिल विज ने दी है. दरअसल उन्होंने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साइबर सिटी दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यह दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है. दुनिया के ज्यादातर देशों के लोग इस शहर में रहते हैं.

क्यों बनाया जा रहा बस टर्मिनल

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि साइबर सिटी में ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय हैं. वहीं अब जरूरी है कि यहां का बुनियादी ढाँचा भी विश्वस्तरीय हो. जिस बात को ध्यान में रखते हुए विश्वस्तरीय बस टर्मिनल बनाया जा रहा है. इस बीच यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीपीपी मॉडल पर निर्माण के बाद भी सरकार की पूरी भागीदारी बनी रहे. उन्होंने ये भी कहा कि पीपीपी मॉडल पर निर्माण के बाद, कंपनियाँ अक्सर अपनी चलाने लगती हैं. ऐसे में वो लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाती हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिनसे सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित हो. सरकार को राजस्व का एक हिस्सा भी मिले.

बसों को बनाएंगे और भी बेहतर

जानकारी के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेसवे के पास, सिही गांव में टर्मिनल के लिए अच्छी खासी जगह मौजूद है. जब तक नया बस टर्मिनल नहीं बन जाता, तब तक पुराने बस अड्डे पर जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. विज का कहना है कि किसी भी हालत में लोगों को असुविधा नहीं होने दी जाएगी. इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि परिवहन सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. जल्द ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. हम बसों को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं. बसों के रखरखाव पर भी ध्यान देने के निर्देश हैं.

