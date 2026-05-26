Gurugram News: शादी के बाद लिव इन पार्टनर के साथ उड़ाता था गुलछर्रे, फिर बाथरूम में पत्नी से साथ किया…

Gurugram News: दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मानेसर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिस नवविवाहिता की तलाश पिछले 3 दिनों से की जा रही थी उसका शव घर के कमरे में बाथरूम में मिला. 3 दिनों के दौरान महिला का शव पूरी तरह से सड़ चुका था. इस बीच परिजन ने उसी घर में रहने वाले महिला के पति और उसकी लिव पार्टनर पर हत्या का आरोप लगा है. शक की एक वजह यह भी है कि पति और उसकी लिव इन पार्टनर फिलहाल लापता है. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके महिला के पति और उसकी लिव पार्टनर की तलाश में जुटी है.

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, जान गंवाने वाली शादीशुदा महिला का नाम मधु था और वह राजस्थान के अलवर जिले के गांव उमरैन की रहने वाली थीं. ग्रामीण परिवेश की रहने वाली मधु की शादी 19 फरवरी, 2026 को मानेसर के रहने वाले अंकित भगत से हुई थी. बताया जाता है कि अंकित भी ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखता है और वह पुस्तैनी खेती का काम संभाल रहा था.

21 मई को ससुराल पहुंचा था अंकित, की थी मधु की शिकायत

इस बीच 21 मई, 2026 को मायके वालों ने मधु को कई बार फोन मिला. जवाब नहीं मिलने पर परिजन को चिंता हुई. पिता अशोक ने पुलिस को दी शिकायत में जानकारी दी कि 21 मई की रात को ही अंकित और उसके परिजन राजस्थान में अलवर पहुंचे और यहां पर उन्होंने कहा कि मधु घर से गहने और कैश लेकर कहीं चली गई है. इस पर पिता अशोक थाने में शिकायत देने पहुंचे तो उधर अंकित फरार हो गया. इसके बाद अशोक का शक बढ़ गया.

पति की गर्लफ्रेंड पर शक

उधर, पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि 21 मई को कुछ लोगों ने मधु को अंकित के साथ स्कूटर से जाते देखा था. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अंकित ने करीब दो साल पहले मानेसर बस स्टैंड के पास ही एक कमरा किराए पर लिया था. यहां पर वह लिव इन में किसी अन्य महिला के साथ रह रहा था.

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इस बीच रविवार (24 मई, 2026) को जांच की कड़ी में पुलिस जब अंकित के घर पहुंची तो दरवाजा बंद था. इसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो बदबू आ रही थी. इस पर बाथरूप में पहुंचे तो यहां पर मधु का सड़ा-गला शव मिला. इस बीच जांच में पड़ोसियों ने जानकारी दी कि अंकित 22 मई की रात को ही अपनी लिव इन पार्टनर के साथ घर से निकलकर जाते देखा था.

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