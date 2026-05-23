Gurugram News: देवेंद्र भैंस से करता था बिहार की औरतों की तुलना, कहता था- 80 हजार में मिल जाती हैं

Bihar Ram Pukar Suicide Case: गुरुग्राम की एमएनसी में काम करने वाले रामपुकार के सुसाइड नोट ने कई सवाल खड़े किए हैं. भले ही हम 21वीं सदी का ढाई दशक (25 साल) पार कर चुके हों, लेकिन सोच 15वीं शताब्दी जैसी है. जातिगत, धार्मिक और क्षेत्रीय भेदभाव देश के हर शहर,गांव और गली में मिल जाएंगे. बिहार के बेगूसराय का रहने वाला और गुरुग्राम की कंपनी में काम करने वाला रामपुकार क्षेत्रीय भेदभाव का शिकार हुआ. MNC कंपनी का सुपरवाइजर देवेंद्र कर्मचारी रामपुकार को दोयम दर्जे के इंसान समझता है. देवेंद्र अक्सर रामपुकार को बिहार कहता था. ऐसे जैसे रामपुकार कोई आतंकी हो.

रामकुमार गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करता था और उसकी पत्नी और इकलौता बेटा गांव जिला बेगूसराय (बिहार) में रहते है. वह बेहतर करने का सपना लेकर गुरुग्राम आया था और यहां एक एमएनसी में काम करके अपने परिवार का गुज़ारा कर रहा था. कुछ पैसे जुटाए तो गांव में एक नया घर भी बनवा रहा था. परिवार को यकीन था कि मेहनती रामकुमार एक दिन सब ठीक कर देगा. गरीबी से परिवार उबरेगा और अच्छे दिन आएगी. लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह हर दिन-हर पल अंदर से टूट रहा था.

देवेंद्र ने बनाए संबंध, करता था बिहारी कहकर अपमान

रामपोखर ने जान देने से पहले 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा. उसने अपने कंपनी के सुपरवाइजर देवेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप लगाए. उसने लिखा कि पहले उसे शराब पिलाकर नाजायज़ रिश्ते में डाला गया, फिर लंबे समय तक ब्लैकमेल किया गया. उसने आरोप लगाया कि उससे पैसे मांगे गए, धमकियां दी गईं और उसे लगातार मेंटली टॉर्चर किया गया. यहां तक कि देवेंद्र उसे बिहारी कहकर बेइज्जत करता था, कहता है- बिहारन 80 हजार में मिल जाती हैं. इस तरह वह बिहार की औरतों का भी अपमान करता था.

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करता था बिहार की औरती की तुलना

रामपुकार ने सुसाइड नोट में खुद लिखा है कि देवेंद्र उसे बिहारी कहकर बेइज्जत करता था. देवेंद्र कहता था कि हम हरियाणा वालों का बिहार इंटरनेशनल ससुराल है. बिहारन को 80 हजार रुपये में खरीदकर लाते हैं. देवेंद्र यहीं नहीं रुका, बल्कि कहता था कि तुम्हारे यहां की बिहारन 80 हजार में बिकती हैं. हरियाणा में भैंस भी 1 लाख 30 हजार से बिकनी शुरू होती है. देवेंद्र के तानों से परेशान होकर रामपुकार कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर गांव चला गया था. वापस आया तो देवेंद्र फिर से रामपुकार को बेइज्ज करने लगा.

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