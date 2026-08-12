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Cars24 ने गुरुग्राम की सड़क पर उतारी नाव, मज़ाक-मज़ाक में लग गया 50 हजार रुपये जुर्माना

गुरुग्राम में पानी से भरी सड़क पर नाव चलाने के बाद Cars24 पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. Cars24 की एक एग्जीक्यूटिव प्राची शर्मा ने लिंक्डइन पर एक वायरल पोस्ट में इसकी जानकारी दी और नाव चलाते हुए चार लोगों की एक तस्वीर शेयर की.

By: JP Yadav | Last Updated: August 12, 2026 2:20:59 PM IST

Cars24 गुरुग्राम की सड़क पर उतारी नाव, 'मज़ाक' में लग गया 50 हजार रुपये जुर्माना
Cars24 गुरुग्राम की सड़क पर उतारी नाव, 'मज़ाक' में लग गया 50 हजार रुपये जुर्माना


दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पानी से भरी सड़क पर नाव चलाने के बाद Cars24 पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कई यूज़र्स इस स्टंट के पीछे की सोच से सहमत हैं. इस कार्रवाई को लेकर लोग सोशल मीडिया पर बंटे हुए हैं. पुरानी कारें बेचने वाले प्लेटफॉर्म Cars24 पर गुरुग्राम में ट्रैफिक अधिकारियों ने कथित तौर पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया. कंपनी ने शहर में मॉनसून के दौरान जलभराव की गंभीर समस्या को उजागर करने के लिए एक पब्लिसिटी कैंपेन के तहत पानी से भरी सड़क पर नाव उतारी थी. Cars24 में ब्रांड, क्रिएटिव और कम्युनिकेशन की हेड प्राची शर्मा ने लिंक्डइन पोस्ट में लिखा- 50,000 रुपये. पिछले सप्ताह गुरुग्राम में कानून तोड़ने की हमें यही कीमत चुकानी पड़ी.

उनके अनुसार, यह घटना तब हुई जब Cars24 ने मॉनसून के दौरान शहर में जल निकासी की समस्या पर मज़ाकिया अंदाज़ में ध्यान खींचने के लिए गुरुग्राम की एक पानी से भरी सड़क पर नीले रंग की और ब्रांड के निशान वाली नाव उतार दी. वहीं, जो एक हल्के-फुल्के मार्केटिंग स्टंट के तौर पर शुरू हुआ था, वह जल्द ही उन पैदल चलने वालों और ऑफिस जाने वालों के काम आने लगा जो पानी से भरी सड़कों पर चलने में मुश्किल का सामना कर रहे थे.

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मजाक के तौर पर उतारी थी नाव

इस पर बात करते हुए प्राची शर्मा ने कहा कि जब कोई मज़ाक रोज़मर्रा की ज़रूरत बन जाता है, तो वह मज़ाक नहीं रह जाता है. उन्होंने बताया कि कैसे फंसे हुए स्थानीय लोगों ने सड़कों को पार करने के लिए नाव का सहारा लिया. हमने बारिश के मज़ाक के तौर पर पानी में Cars24 की एक नाव उतारी. यहां सालों से बाढ़ आती रही है और इससे कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ.  उन्होंने आगे लिखा बारिश से फिर हालात और खराब हो गए. 

कंपनी की प्रतिनिधि ने कहा- हम भरेंगे चालान

प्राची ने लिखा- लोग घर पहुंचने के लिए नाव में बैठने लगे क्योंकि नाव से पार करना सबसे तेज़ तरीका था. जब कोई मज़ाक रोज़मर्रा की ज़रूरत बन जाता है, तो वह मज़ाक नहीं रह जाता. हमने नाव के लिए पैसे दिए हैं। हम फिर से चालान भरेंगे. (अगर हमें इस हफ़्ते भी लोगों की मदद के लिए नाव निकालनी पड़ी). उन्होंने कहा कि अभी भी इंतज़ार है कि पानी के लिए किसी पर बिल बने और उम्मीद है कि यह सही लोगों तक पहुंचेगा. 

Tags: gurugram news
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