13 साल बड़ी गर्लफ्रेंड के प्यार में अंधा हुआ पति! नई नवेली पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर लाश छिपाकर रच डाली बेहद घिनौनी साजिश!

हरियाणा के गुरुग्राम में सालों से चल रहे अवैध संबंध, शादी और खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है जहां आरोपी युवक ने शादी के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहने के लिए अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. मंसूबे छिपाने के लिए मृतक पत्नी पर चोरी के आरोप मढ़े और फरार हो गए. मानेसर के इस चर्चित हत्याकांड ने पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं. दोनों को पति और प्रेमिका को गिरफ्त में ले लिया. मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है.

शादी के पहले से चल रहा था लिव-इन

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 वर्षीय अंकित मानेसर में तंबाकू की दुकान चलाता था. इसी दौरान 3 साल पहले वो ब्यूटीपार्लर चलाने वाली रजनी से मिला था जो उससे 13 साल बड़ी थी. रजनी अक्सर अंकित की दुकान के आगे से गुजरती थी. दोनों की मुलाकात हुआ, नजदीकियां बढ़ीं, बातचीत होने लगी और मामला लिव-इन तक जा पहुंचा. दोनों परिवार के नजरों के दूर एक साथ मानेसर में जिंदगी बिता रहे थे. दोनों शादी भी करना चाहते थे लेकिन पहले ही अंकित के परिजनों ने उसकी शादी तय कर दी.

शादी बाद बढ़ने लगीं थी दूरियां

13 फरवरी 2026 को अंकित की शादी मधु के साथ करा दी गई थी जिसके बाद अंकित पत्नी मधु के साथ समय बिताने लगा, जिसके चलते अंकित और रजनी के बीच दूरियां बढ़ने लगी. पति-पत्नी एक साथ समय बिता रहे थे जो रजनी को पसंद नहीं आया और वो अंकित तो मधु के खिलाफ भड़काने लगी. पुलिस की जांच-पड़ताल से सामने आया कि रजनी ने प्रेमी अंकित को कई बार मधु को तलाक देने के लिए खुले तौर पर दबाव दिया था लेकिन अंकित बिना किसी ठोस कारण के शादी नहीं तोड़ना चाहता था जिसके बाद अंकित और प्रेमिका रजनी ने मिलकर पत्नी मधु की हत्या की साजिश रच डाली.

गोली मारकर हत्या, घरवालों को गुमराह किया

आरोपी अंकित से पूछताछ के दौरान सामने आया कि अपने खौफनाक इरादों को अंजान देने के लिए पत्नी मधु को प्रेमिका रजनी को किराए के कमरे पर लेकर गया था जहां पहले से ही रजनी मौजूद थी. अंकित ने मधु को गोली मारी और शव को बाथरूम में बंद कर दिया. दोनों घटनास्थल से फरार हो गए जबकि अंकित ने अपने परिजनों को गुमराह करने के लिए बताया कि मधु सारे गहने-जेवर लेकर भाग गई है, जिसके बाद 21 मई को मानेसर थाने में मधु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

पड़ोसियों की पैनी नजर से खुले राज़

परिजनों से प्राप्त शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने आसपास के इलाके में पूछताछ की तो पता चला कि अंकित पत्नी मधु को स्कूटी पर बिठाकर कहीं ले जा रहा था. जांच में पता चला कि मधु के साथ किराए के मकान में रहने के अलावा अंकित ने रजनी के साथ भी मानेसर बस स्टैंड पर एक कमरा लिया था. 22 मई को पुलिस ने छापेमारी की. कमरे का ताला तोड़ा जहां से तेज गंध आ रही थी. पुलिस ने आगे की जांच-पड़ताल की मधु का शव सड़ी-गली हालत में बाथरूम में पड़ा मिला. इसी मामले में 5 जुलाई को मानसेर पुलिस ने अंकित और रजनी को गिरफ्तार कर लिया है.

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