Gurugram News: ‘तू गंदी हो गई अब, नहीं छू सकता मैं’ टीबी का इलाज कराने के बहाने रंगरलियां मना रही थी पत्नी, पति ने रंगे हाथों पकड़ा!

Gurugram Husband Caught Wife Spa Center Controversy: हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसा सनसनीखेज और फिल्मी ड्रामा सामने आया है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए. गुरुग्राम के सेक्टर-31 मार्केट के पास सड़क पर पति-पत्नी के बीच ऐसा हाई-वोल्टेज तमाशा देखने को मिला कि देखने वालों की भीड़ जमा हो गई. पति का आरोप है कि उसकी पत्नी टीबी (TB) की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर और गांव में इलाज कराने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन असलियत में वह यहां एक स्पा सेंटर की आड़ में गलत धंधा कर रही थी. जब पति को इसकी भनक लगी तो वह अचानक स्पा सेंटर के बाहर पहुंच गया और पत्नी को बाहर खींच लाया. सड़क पर ही दोनों के बीच भयंकर हंगामा, धक्का-मुक्की और रोना-धोना शुरू हो गया. गुस्से से आगबबूला पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा, ‘तू गंदी हो चुकी है, अब मैं तुझे छूना भी नहीं चाहता… बस मुझे मेरी मासूम बच्ची वापस कर दो!’ पति का दावा है कि उसकी पत्नी खुद को टीबी का मरीज बताकर उस पर झूठे इल्जाम लगाती थी, जबकि अंदरखाने खेल कुछ और ही चल रहा था. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.

टीबी के इलाज का झांसा देकर घर से निकली थी पत्नी

वायरल दावों की मानें तो इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब पत्नी ने अपने पति से कहा कि उसे टीबी (TB) की खतरनाक बीमारी हो गई है और वह अपना इलाज कराने के लिए गांव जा रही है. पति को लगा कि उसकी पत्नी सच कह रही है, इसलिए उसने उसे जाने दिया. लेकिन कुछ समय बाद पति को गुप्त सूचना मिली कि उसकी पत्नी गांव जाने के बजाय गुरुग्राम के सेक्टर-31 इलाके में एक स्पा सेंटर में काम कर रही है और वहां संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है. यह सुनते ही पति के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बिना देर किए सीधे उस स्पा सेंटर के बाहर जा पहुंचा.

स्पा सेंटर के बाहर सड़क पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा

जैसे ही पति ने अपनी पत्नी को स्पा सेंटर के बाहर देखा, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने अपनी पत्नी को जबरन बाहर खींचा, जिसके बाद सड़क पर ही दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वहां धक्का-मुक्की और रोना-धोना शुरू हो गया. सड़क पर हो रहे इस तमाशे को देखने के लिए राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

तू गंदी हो चुकी है , मुझे तुझे छूना ही नहीं है!! बस मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो,,, पति ने पत्नी को स्पा सेंटर में काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, पति का कहना है कि उसकी पत्नी स्पा सेंटर की आड़ में गलत काम करती थी, और मुझ पर दोष लगती थी कि मैं टी बी का मरीज हूं!! सड़क पर… pic.twitter.com/wL6zPd9Vdf — Journalist Fatima ✍️ (@mahsharfatima86) September 12, 2026

‘तू गंदी हो चुकी है…’ पति ने की बच्ची वापस करने की मांग

सड़क पर हंगामे के दौरान पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह स्पा सेंटर की आड़ में गलत काम कर रही थी और टीबी का मरीज होने का झूठा दोष मढ़ती थी. गुस्से और नफरत से भरे पति ने सरेआम चिल्लाते हुए कहा, ‘तू गंदी हो चुकी है, अब मैं तुझे छूना भी नहीं चाहता!’ इसके साथ ही उसने अपनी पत्नी से अपनी छोटी बच्ची को तुरंत वापस करने की मांग की, ताकि वह उसे सुरक्षित अपने साथ ले जा सके. हालांकि, इस वायरल वीडियो और पति द्वारा लगाए गए इन तमाम गंभीर आरोपों की अभी तक किसी स्वतंत्र एजेंसी या पुलिस द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. (इनखबर सोशल मीडिया पर वायरल दावों की पुष्टि नहीं करता)

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