Home > हरियाणा > Gurugram News: ‘तू गंदी हो गई अब, नहीं छू सकता मैं’ टीबी का इलाज कराने के बहाने रंगरलियां मना रही थी पत्नी, पति ने रंगे हाथों पकड़ा!

Gurugram News: ‘तू गंदी हो गई अब, नहीं छू सकता मैं’ टीबी का इलाज कराने के बहाने रंगरलियां मना रही थी पत्नी, पति ने रंगे हाथों पकड़ा!

Gurugram Husband Caught Wife Spa Center Controversy: गुरुग्राम में एक पति ने स्पा सेंटर की आड़ में गलत काम करने का आरोप लगाते हुए अपनी पत्नी का पर्दाफाश किया, जिसके बाद सड़क पर हाई-वोल्टेज तमाशा मच गया.

By: Kajal Jain | Published: September 12, 2026 5:59:05 PM IST

'तू गंदी हो गई अब, नहीं छू सकता मैं' टीबी का इलाज कराने के बहाने रंगरलियां मना रही थी पत्नी, पति ने रंगे हाथों पकड़ा!
'तू गंदी हो गई अब, नहीं छू सकता मैं' टीबी का इलाज कराने के बहाने रंगरलियां मना रही थी पत्नी, पति ने रंगे हाथों पकड़ा!


Gurugram Husband Caught Wife Spa Center Controversy: हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसा सनसनीखेज और फिल्मी ड्रामा सामने आया है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए. गुरुग्राम के सेक्टर-31 मार्केट के पास सड़क पर पति-पत्नी के बीच ऐसा हाई-वोल्टेज तमाशा देखने को मिला कि देखने वालों की भीड़ जमा हो गई. पति का आरोप है कि उसकी पत्नी टीबी (TB) की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर और गांव में इलाज कराने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन असलियत में वह यहां एक स्पा सेंटर की आड़ में गलत धंधा कर रही थी. जब पति को इसकी भनक लगी तो वह अचानक स्पा सेंटर के बाहर पहुंच गया और पत्नी को बाहर खींच लाया. सड़क पर ही दोनों के बीच भयंकर हंगामा, धक्का-मुक्की और रोना-धोना शुरू हो गया. गुस्से से आगबबूला पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा, ‘तू गंदी हो चुकी है, अब मैं तुझे छूना भी नहीं चाहता… बस मुझे मेरी मासूम बच्ची वापस कर दो!’ पति का दावा है कि उसकी पत्नी खुद को टीबी का मरीज बताकर उस पर झूठे इल्जाम लगाती थी, जबकि अंदरखाने खेल कुछ और ही चल रहा था. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.

टीबी के इलाज का झांसा देकर घर से निकली थी पत्नी

वायरल दावों की मानें तो इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब पत्नी ने अपने पति से कहा कि उसे टीबी (TB) की खतरनाक बीमारी हो गई है और वह अपना इलाज कराने के लिए गांव जा रही है. पति को लगा कि उसकी पत्नी सच कह रही है, इसलिए उसने उसे जाने दिया. लेकिन कुछ समय बाद पति को गुप्त सूचना मिली कि उसकी पत्नी गांव जाने के बजाय गुरुग्राम के सेक्टर-31 इलाके में एक स्पा सेंटर में काम कर रही है और वहां संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है. यह सुनते ही पति के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बिना देर किए सीधे उस स्पा सेंटर के बाहर जा पहुंचा.

You Might Be Interested In

स्पा सेंटर के बाहर सड़क पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा

जैसे ही पति ने अपनी पत्नी को स्पा सेंटर के बाहर देखा, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने अपनी पत्नी को जबरन बाहर खींचा, जिसके बाद सड़क पर ही दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वहां धक्का-मुक्की और रोना-धोना शुरू हो गया. सड़क पर हो रहे इस तमाशे को देखने के लिए राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

‘तू गंदी हो चुकी है…’ पति ने की बच्ची वापस करने की मांग

सड़क पर हंगामे के दौरान पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह स्पा सेंटर की आड़ में गलत काम कर रही थी और टीबी का मरीज होने का झूठा दोष मढ़ती थी. गुस्से और नफरत से भरे पति ने सरेआम चिल्लाते हुए कहा, ‘तू गंदी हो चुकी है, अब मैं तुझे छूना भी नहीं चाहता!’ इसके साथ ही उसने अपनी पत्नी से अपनी छोटी बच्ची को तुरंत वापस करने की मांग की, ताकि वह उसे सुरक्षित अपने साथ ले जा सके. हालांकि, इस वायरल वीडियो और पति द्वारा लगाए गए इन तमाम गंभीर आरोपों की अभी तक किसी स्वतंत्र एजेंसी या पुलिस द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. (इनखबर सोशल मीडिया पर वायरल दावों की पुष्टि नहीं करता)

ये भी पढ़ें:- UP Crime: लोडेड पिस्तौल लहराते हुए मायके में घुसी, पिता और भाभी के साथ सरेआम किया कांड; 25 मिनट बाद फिर मचाया ऐसा भयंकर उत्पात!

Tags: haryana news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भुनी अदरक खाने के फायदे

September 11, 2026

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026

शुक्रवार को ओटीटी पर 6 फिल्में हो रहीं रिलीज

September 11, 2026

6 हसीनाएं, जिन्होंने फिल्मों में निभाई चुड़ैल और भूतनी के...

September 11, 2026

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026
Gurugram News: ‘तू गंदी हो गई अब, नहीं छू सकता मैं’ टीबी का इलाज कराने के बहाने रंगरलियां मना रही थी पत्नी, पति ने रंगे हाथों पकड़ा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gurugram News: ‘तू गंदी हो गई अब, नहीं छू सकता मैं’ टीबी का इलाज कराने के बहाने रंगरलियां मना रही थी पत्नी, पति ने रंगे हाथों पकड़ा!
Gurugram News: ‘तू गंदी हो गई अब, नहीं छू सकता मैं’ टीबी का इलाज कराने के बहाने रंगरलियां मना रही थी पत्नी, पति ने रंगे हाथों पकड़ा!
Gurugram News: ‘तू गंदी हो गई अब, नहीं छू सकता मैं’ टीबी का इलाज कराने के बहाने रंगरलियां मना रही थी पत्नी, पति ने रंगे हाथों पकड़ा!
Gurugram News: ‘तू गंदी हो गई अब, नहीं छू सकता मैं’ टीबी का इलाज कराने के बहाने रंगरलियां मना रही थी पत्नी, पति ने रंगे हाथों पकड़ा!
Gurugram News: ‘तू गंदी हो गई अब, नहीं छू सकता मैं’ टीबी का इलाज कराने के बहाने रंगरलियां मना रही थी पत्नी, पति ने रंगे हाथों पकड़ा!