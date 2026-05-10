Gurugram: गुरुग्राम में हिंदू महिला ने की मुस्लिम महिला से शादी, मंदिर में लिए 7 फेरे, अब पुलिस से कर दी ये मांग

Gurugram Marriage: दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सोहना में रहने वाली एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला के बीच समलैंगिक संबंध इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. दोनों ने शादी का भी दावा किया है. शादी के बाद मामला थाने भी पहुंच गया. लड़कियों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है. दोनों महिलाओं का कहना है कि उन्हें अपने परिजनों से खतरा है. यही वजह है कि उन्होंने पुलिस से सुरक्षा देने की अपील की.

दोनों महिलाओं ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर में शादी कर ली है और अब साथ रहना चाहती हैं. उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग भी की है. दोनों महिलाएं मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं और पिछले कुछ समय से गुरुग्राम के सोहना नगर के वार्ड-19 इलाके में रह रही थीं.

दोनों महिलाओं के परिजनों ने ऑनलाइन दर्ज कराई शिकायत

पुलिस ने बताया कि यह मामला शुक्रवार शाम तब सामने आया, जब दोनों महिलाओं के परिजनों ने स्थानीय थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई. इसने कहा कि मामले की जांच के लिए एक टीम परिजनों के साथ खटीकवाड़ा मोहल्ला पहुंची.

लंबे समय से हैं दोस्त और अब रहना चाहती हैं साथ

दोनों महिलाओं ने पुलिस को बताया कि वे लंबे समय से दोस्त हैं और अब साथ रहना चाहती हैं. महिलाओं ने यह भी दावा किया कि उन्होंने मंदिर में शादी कर ली है और प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा. दोनों महिलाएं मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं और कुछ समय से सोहना के वार्ड 19 में रह रही हैं.

बालिग हैं दोनों महिलाएं, रिश्तेदारों से बताया खतरा

पुलिस ने कहा, ‘‘दोनों महिलाएं बालिग हैं. महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपने रिश्तेदारों से खतरा है, इसलिए सुरक्षा चाहिए. कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें जाने दिया गया.’’ फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.