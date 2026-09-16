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Gurugram Hit and Run Case: बाइकर सिया को टक्कर मारने वाले आरोपी ने की भागने की कोशिश, लगी चोट, फिर जो हुआ…

Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले आरोपी ने पुलिस हिरासत से पेशान करने के बहाने भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई. जिसके बाद अस्पतला में उसका प्राथमिक उपचार कराया गया.

By: Sohail Rahman | Published: September 16, 2026 1:16:09 PM IST

गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले आरोपी ने की भागने की कोशिश
गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले आरोपी ने की भागने की कोशिश


Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम में हिट एंड रन केस का मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि गुरुग्राम में कार चलाते समय एक महिला बाइकर को टक्कर मारने के आरोप में आरोपी कल्याण सिंह बैंसला को गिरफ्तार किया गया है. घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाली बाइकर ने बताया कि ड्राइवर ने अश्लील इशारे किए और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से पहले उसका पीछा किया.

इस पूरे मामले पर गुरुग्राम डीसीपी ईस्ट संदीप कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सिया नाम की महिला बाइकर ने दावा किया था कि बैंसला ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारने से पहले उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी.

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पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद मीडिया को इंटरव्यू देने के बाद बैंसला ने अपना फोन बंद कर लिया था. इसके बाद आरोपी फरार हो गया और उसे पकड़ने के लिए तीन टीमें बनाई गईं, जिसके बाद उसे राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पेशाब करने के बहाने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश भी की. भागने की कोशिश के दौरान वह गिर गया और उसे मामूली चोटें आईं, जिसके बाद उसे अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया.



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कहां का रहने वाला है कल्याण सिंह बैंसला?

पुलिस के अनुसार, कल्याण सिंह बैंसला पलवल जिले के चंधाट का रहने वाला है और वहां एक जिम चलाता है और रियल एस्टेट का काम करता है. वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में बैंसला के चचेरे भाई लवनीश को भी गिरफ्तार किया था.

घटना का वीडियो वायरल

महिला की बाइक पर लगे कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई. जिसके बाद महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउट पर पोस्ट किया था. इसके साथ उसने अपनी आपबीती बताते हुए वॉयसओवर भी दिया था. वीडियो में उसने बताया कि वह बाइकर्स के एक ग्रुप के साथ अपनी अप्रिलिया बाइक चला रही थी, तभी कार उसके पास आई और उसमें बैठे लोगों ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी.

इसके अलावा, उसने कहा कि उसने गोल्फ कोर्स रोड पर मेरा पीछा करना शुरू कर दिया. मैंने उससे दूरी बनाए रखकर गाड़ी चलाने को कहा. वह मुझे बाइक रोकने का इशारा करता रहा. उसने आरोप लगाया कि ड्राइवर शराब के नशे में लग रहा था. उसके कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में सियाज कार सिया की तरफ मुड़ती और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारती हुई दिखाई देती है.

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लगभग 100 मीटर तक फिसली बाइक

इसके बाद महिला बाइक से गिर जाती है, जबकि उसकी मोटरसाइकिल लगभग 100 मीटर तक फिसलती चली जाती है. फुटेज से पता चला कि वह गंभीर चोटों से बच गई क्योंकि उसके ठीक पीछे कोई वाहन नहीं था. इस पूरे मामले का गुरुग्राम पुलिस ने खुद मामले का संज्ञान लिया, बाइकर ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. सोशल मीडिया पर घटना के वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और FIR दर्ज की. बैंसला की गिरफ्तारी के बाद सिया जांच में शामिल हुईं और पुलिस को औपचारिक शिकायत सौंपी.

इस पूरे मामले पर डीसीपी ने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास), धारा 78 (फिजिकल और डिजिटल स्टॉकिंग) और धारा 79 (महिला की गरिमा के खिलाफ हरकतें) जोड़ीं.

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Tags: haryana news
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