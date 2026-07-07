2 घंटे की बारिश ने डुबो दिया गुरुग्राम! सिविल लाइन रोड धंसा; स्कूल बस नाले में गिरी, लंबे जाम से शहर प्रभावित

Gurugram Heavy Rain: गुरुग्राम में मंगलवार दोपहर को मॉनसून की पहली भारी बारिश हुई, जिसमें करीब 82 mm बारिश हुई. शहर भर से सड़कें धंसने, पानी भरने और कभी न खत्म होने वाले ट्रैफिक जाम की खबरें आईं.

भारी बारिश के कारण दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) पर नरसिंहपुर के पास मेन रोड धंस गया, जिससे दो लेन बंद करनी पड़ीं. इससे हीरो होंडा चौक से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक कई किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे लोग फंस गए.

गुरुग्राम पुलिस ने जारी की थी ट्रैफिक एडवाइजरी

गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की और रास्ते पर चल रही गाड़ियों को डायवर्ट कर दिया. एडवाइज़री में कहा गया ट्रैफ़िक को आसान बनाने और दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाले गाड़ी चलाने वालों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए, रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं.

यात्रियों को राजीव चौक पर बाएं मुड़ना चाहिए और SPR रोड का इस्तेमाल करना चाहिए. हीरो होंडा चौक पर बाएं मुड़ें और SPR रोड का इस्तेमाल करके अपनी मंज़िल की ओर बढ़ें. दिल्ली से आने वाले गाड़ी चलाने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके अपनी मंज़िल की ओर बढ़ेंगे.

सिविल लाइन रोड पर एक धंसाव

भारी बारिश के कारण सिविल लाइन रोड पर एक धंसाव की खबर मिली, जिससे खड़ी दो गाड़ियों के टायर बुरी तरह फंस गए. इस हिस्से में हाल ही में सीवर पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई थी, और भारी बारिश ने सड़क की हालत और खराब कर दी, जिससे धंसाव हो गया.

खास बात यह है कि गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर उत्तम कुमार का घर इसी सड़क पर है, जो धंसाव वाली जगह से लगभग 100 मीटर दूर है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर प्रदीप दहिया और हरियाणा के मंत्री राव नरबीर के घर भी इसी हिस्से पर हैं, इसलिए यह सड़क VVIP ट्रैफ़िक के लिए अनजान नहीं है. लोकल लोगों ने कहा कि अगर ‘VVIP रोड’ का यह हाल है, तो शहर के दूसरे हिस्सों का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है.

पहली बारिश से सड़कों की हालत खस्ता

मॉनसून की पहली बारिश ने शहर को एक बार फिर पानी में डुबो दिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के ‘वॉटरलॉगिंग नहीं’ वाले दावे हवा हो गए. हाईवे और मेन सड़कों पर वॉटरलॉगिंग की वजह से भारी ट्रैफिक जाम लग गया. बारिश दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक बिना रुके चलती रही. लगातार बारिश की वजह से ज़्यादातर मेन सड़कों पर वॉटरलॉगिंग हो गई, जिससे ट्रैफिक धीमी रफ़्तार से चल रहा था.

बारिश का सबसे ज्यादा असर स्कूल बसों पर पड़ा

चूंकि बारिश स्कूल बंद होने के समय हुई, इसलिए ट्रैफिक की गड़बड़ी से सबसे ज़्यादा असर स्कूल बसों और स्टूडेंट्स पर पड़ा. NH-48 पर एक स्कूल बस खुले नाले में गिर गई. खुशकिस्मती से, बस में कोई स्टूडेंट नहीं था. जिन इलाकों में पानी भरने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा, उनमें दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के किनारे नरसिंहपुर, बसई, हीरो होंडा चौक, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, राजीव चौक, वाटिका चौक, इफ्को चौक, उद्योग विहार, सोहना रोड, खांडसा रोड, पुरानी दिल्ली रोड, पटौदी रोड, मिलेनियम सिटी सेंटर से हीरो होंडा चौक तक की सड़क, पटौदी रोड, पुराना गुरुग्राम-दिल्ली रोड, खांडसा रोड, बसई रोड, पुराना रेलवे स्टेशन और नया रेलवे स्टेशन रोड शामिल हैं.

बारिश में भी ट्रैफिक मैनेज करती नजर आईं पुलिस

पुलिस बारिश में भी ट्रैफिक मैनेज करने की कोशिश करती दिखी. एक सीनियर ट्रैफिक अधिकारी ने कहा कि गाड़ियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए सभी इलाकों में कर्मचारियों को तैनात किया गया है. एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा 82 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुरुग्राम तहसील इलाके में 76 mm बारिश रिकॉर्ड की गई. मानेसर तहसील में 50 mm जबकि बादशाहपुर सब-तहसील में 15 mm बारिश रिकॉर्ड की गई. वज़ीराबाद तहसील में 49 mm बारिश, पटौदी में 26 mm, सोहना में 26 mm और फर्रुखनगर में 27 mm बारिश रिकॉर्ड की गई.

पुलिस के मुताबिक, लगातार भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम में कई अंडरपास और दूसरी जगहों पर पानी भर गया. सड़कों पर पानी भरने, गड्ढों और गाड़ियों के फंसने से ट्रैफिक में दिक्कत हुई, जिससे कई जगहों पर जाम लग गया. एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हालात को देखते हुए, गुरुग्राम पुलिस और ट्रैफिक कर्मचारियों ने तुरंत मौजूद रिसोर्स का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए बड़े कदम उठाए.