Gurugram Doctor Scorpio Case: गुरुग्राम के डॉक्टर की दरिंदगी सीसीटीवी में कैद, कमजोर दिल वाले ना देखें वीडियो

Gurugram Doctor Scorpio Case: देश की राजधानी गुरुग्राम में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. धरती के भगवान कहे जाने वाले एक डॉक्टर ने दरिंदगी दिखाते हुए अपनी कार से कुचलकर एक डिलीवरी ब्वॉय की जान लेने की कोशिश की. गुरुग्राम के सेक्टर-93 स्थित चौकी इलाके के हयातपुर में पिछले दिनों रात के दौरान रेस्तरां के पास मोटरसाइकिल पर बैठे डिलीवरी ब्वॉय को पहले तो स्कार्पियो ने टक्कर मार दी. इसके बाद विरोध करने पर स्कार्पियो चालक वापस आया और गाड़ी उस पर से चढ़ाकर फरार हो गया. पूरा मामला रविवार (18 जनवरी, 2026) की रात का है. शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी स्कॉर्पियो सवार को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि आरोपी पेशे से डॉक्टर है.

हेल्थ सेंटर में डॉक्टर हैं नवीन

बताया जा रहा है कि गंभीर चोटें आने पर डिलीवरी ब्वॉय को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, सोमवार को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में डिलीवरी ब्वॉय चौकी पहुंचे. इसके बाद एक्शन में आते हुए इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान पुलिस के सामने आया कि आरोपी डॉक्टर नवीन हयातपुर का रहने वाला है. आरोपी प्राइमरी हेल्थ सेंटर दौलतबाद में आयुर्वेद का डॉक्टर है.

सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वाकया

पुलिस पूछताछ में नवीन ने बताया कि उसका घर गली भगत सिंह कॉलोनी में है, जहां डिलीवरी ब्वॉय अपनी मोटरसाइकिल रस्ते में खड़ी करते हैं. इसके कारण उन्हें बहुत दिक्कत आती है. बार-बार मना करने पर भी नहीं माने तो डॉक्टर ने यह कदम उठाया, जिसके चलते उसे गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, रविवार रात हुआ यह मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया.

तेजरफ्तार स्कॉर्पियो से मारी टक्कर

उधर, डिलीवरी ब्वॉय विक्रम के मुताबिक, सेक्टर 93 हयातपुर में पिकअप प्वॉइंट पर ऑर्डर के इंतजार में रविवार रात को वह 10 बजे बाद सड़क किनारे अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़े थे. इस दौरान अचानक एक काले रंग की स्कार्पियो तेज रफ्तार से आई. इसके बाद यहां पर मोटरसाइकिल पर बैठे रेवाड़ी के टिंकू पवार को टक्कर मार दी. जब लोगों ने इसका विरोध किया तो स्कार्पियो चालक नवीन कुछ ही सेकेंड में वापस आया. इसके बाद उसने तेज रफ्तार में फिर से टिंकू पर गाड़ी चढ़ा दी. वहीं, कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार सुबह बड़ी संख्या में डिलीवरी ब्वॉय और परिवार के लोग सेक्टर-93 पुलिस चौकी पहुंचे.