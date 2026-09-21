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Gurugram: 8 युवती और 13 युवक, क्या कर रहे थे? जो मिले आपत्तिजनक सामान, गुरुग्राम में देह व्यापार का भंडाफोड़

Gurugram News: हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी के नेतृत्व में गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की गई. पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-38 स्थित प्लॉट नंबर 27 में कथित तौर पर लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चल रहा था. जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क को वेबसाइट और WhatsApp के जरिए संचालित किया जा रहा था.

By: Hasnain Alam | Published: September 21, 2026 1:23:54 AM IST

गुरुग्राम देह व्यापार
गुरुग्राम देह व्यापार


Gurugram News: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में देह व्यापार और कथित मानव तस्करी के खिलाफ हरियाणा महिला आयोग और गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही. सेक्टर-38 स्थित प्लॉट नंबर 27 में चल रहे एक पीजी में पुलिस और महिला आयोग की टीम ने छापेमारी कर देह व्यापार के कथित नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. कार्रवाई के दौरान 8 युवतियों और 13 युवकों को मौके से गिरफ्तार किया गया.

महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी के नेतृत्व में गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की गई. पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-38 स्थित प्लॉट नंबर 27 में कथित तौर पर लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चल रहा था. जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क को वेबसाइट और WhatsApp के जरिए संचालित किया जा रहा था.

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मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में झाड़सा निवासी साहिल और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान एक विदेशी महिला को भी हिरासत में लिया गया. पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.

पुलिस के अनुसार, दो दिनों के दौरान की गई कार्रवाई में करीब 33 युवक और 38 युवतियों को डिटेन किया गया है. इनमें नाबालिग और विदेशी युवतियां भी शामिल बताई गई हैं. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

होटल से शराब और अन्य सामान बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल से शराब की बोतलें, नशे से जुड़ा अन्य सामान और कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है. मौके से होटल का डीवीआर भी जब्त किया गया है. पुलिस डीवीआर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के जरिए नेटवर्क से जुड़े लोगों और गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है.

स्पा सेंटर पर कार्रवाई के बाद मिली थी जानकारी

बताया गया है कि महिला आयोग की ओर से पहले एक स्पा सेंटर पर की गई कार्रवाई के दौरान रेस्क्यू की गई महिलाओं से पूछताछ में सेक्टर-38 स्थित इस पीजी की जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस और महिला आयोग की टीम ने यहां छापेमारी की.

मामले में Immoral Traffic (Prevention) Act (ITPA) और Foreigners Act की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगालने के साथ-साथ इसमें शामिल अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

Tags: gurugram newsharyana news
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