डेढ़ साल तक छिपाई शादी की बात... सच खुला तो लिव-इन पार्टनर को केरोसिन डालकर जिंदा फूंका; एक रात पहले फ्लैट में हुआ था कांड!

हरियाणा के गुरुग्राम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक प्रेमी अपनी शादीशुदा जिंदगी को छिपाकर प्रेमिका के साथ लिव-इन में रह रहा था. जैसे ही महिला को उसके विवाहित होने की जानकारी लगी, प्रेमिका और युवक के बीच विवाद हो गया. गुस्साए प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के ऊपर केरोसिन डाल दिया और आग लगाकर जिंदा तड़पने के लिए छोड़ दिया. महिला की चिख-पुकार सुन उसे अस्पताल भी ले गया जहां महिला की मौत हो गई. पुलिस ने मामले की तहकीकात की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

1.5 साल से दे रहा था धोखा

गुरुग्राम पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच में पाया कि आरोपी सुनील की शादी काफी पहले हो चुकी है. वो पीड़िता के साथ पिछले 1.5 साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. तब तक पीड़िता को उसके शादीशुदा होने की जानकारी नहीं थी, लेकिन एक दिन महिला के सामने पूरा सच खुलकर आ गया. गुस्से से तमतमाई महिला अपने पार्टनर सुनील से मिलने उसकी दुकान पर पहुंची, जहां घमासान मच गया और गुस्साए आशिक ने महिला पर केरोसिन डाल दिया.

मामला सुलटाने के लिए मनाई रंगरलियां

आरोपी सुनील ने महिला के ऊपर मिट्टी का तेल फेंक दिया तो विवाद और बढ़ गया. लेकिन तभी मामला संभालने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सुनील ने गुरुग्राम के सोहना रोड़ पर एक फ्लैट बुक किया और महिला को मनाने के लिए उसके साथ रात बी बिताई. लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ. आरोपी पार्टनर पीड़िता से अजीबोंगरीब बातें करने लगा और कहने लगा कि अब उसके कपड़ों से केरोसिन की गंध जा चुकी होगी. हालांकि महिला ने अपने कपड़े वापस पहन लिए, लेकिन एक बाद फिर विवाद की आग भड़क उठी.

आग लगाकर जिंदा फूंका

पीड़िता और पार्टनर सुनील के बीच, एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला सुनील ने महिला के कपड़ों में आग लगा दी. फ्लैट पर चीख-पुकार मच गई, पीड़िता को तड़पते हुए खुद आरोपी ने आर्टेमिस अस्पताल में भर्ती कराया जहां पीड़िता को सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया. लेकिन अफसोस पीड़िता की जान नहीं बच पाई. इधर पुलिस को सूचना मिली कि महिला को जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी को दबोचा

इधर इलाज के दौरान 27 जून को पीड़िता की मौत हो गई, लेकिन अभी आरोपी का पकड़े जाना बाकी था. पीड़िता की कजिन ने 20 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि 22 जून को आरोपी पीड़िता से मिलने गया था तो पीड़िता ने अपनी बहन को केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश वाली बात बताई थी. आरोपी ने पीड़िता की मां को भी धमकी दी थी कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई को जिंदा मार डालेगा. शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली. आरोपी सुनील को भी हिरासत में ले लिया. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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