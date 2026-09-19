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Gurugram Crime : 18 स्पा सेंटरों में 30 युवतियों के साथ क्या कर रहे थे 20 लड़के, अंदर का नजारा था हैरान करने वाला

Gurugram Crime: गुरुग्राम के 18 स्पा सेंटरों में छापेमारी के दौरान कई लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले.

By: JP Yadav | Published: September 19, 2026 1:52:18 PM IST

Gurugram Crime : 18 स्पा सेंटरों में 30 युवतियों के साथ क्या कर रहे थे 20 लड़के, अंदर का नजारा था हैरान करने वाला
Gurugram Crime : 18 स्पा सेंटरों में 30 युवतियों के साथ क्या कर रहे थे 20 लड़के, अंदर का नजारा था हैरान करने वाला


Gurugram Crime: देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम के सफायर मॉल में 18 स्पा सेंटरों पर छापेमारी में 30 मसाज गर्ल और 20 युवकों आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया. शुक्रवार रात 10 बजे से शनिवार सुबह 3 बजे तक चली इस छापेमारी में 30 मसाज गर्ल और 20 युवकों को आपत्तिजनक हालते में दबोचा गया. पुलिस रेड करने पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर दंग गई. रात में यहां पर अनैतिक कृत्य किए जा रहे थे. 

मिली जानकारी के अनुसार, खुफिया सूचना के आधार पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शिनी और स्थानीय पुलिस टीम ने गुरुग्राम के सफायर मॉल में 18 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की.  हैरत की बात यह है कि कुछ स्पा सेंटर में बाहर से ताले लगे हुए मिले, लेकिन पुलिस टीम अंदर पहुंची तो युवक-युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पाया. केबिन के अंदर से शराब, सिगरेट और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुईं. शक होने पर गुरुग्राम पुलिस ने डस्टबिन तक खंगाल डाले. 

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जबरन करवाया जा रहा था देह व्यापार

पूछताछ में कुछ युवतियों ने कहा कि उन्हें इस देह व्यापार में जबरन उतारा गया. 3 से 4 लड़कियों के नाबालिग होने का भी संदेह है. वहीं, पुलिस स्पा सेंटर मालिकों का भी पता लगाने में जुट गई है.  वहीं, 5 घंटे चली छापेमारी में 30 मसाज गर्ल और 20 युवकों को पकड़ लिया गया. मॉल के आधिकारिक मेमोरेंडम और नियमों में स्पा सेंटर चलाने की अनुमति ही नहीं थी. 

क्यों की गई छापेमारी

 मॉल में काम करने वाले डॉक्टरों, महिला कर्मचारियों और दुकानदारों ने मसाज और स्पा सेंटरों में कॉल गर्ल रैकेट और अनैतिक काम होने की शिकायत अगस्त,  2026 में दर्ज कराई थी.  इसके बाद शुक्रवार रात से लेकर शनिवार सुबह तक 20 इंस्पेक्टरों समेत 100 पुलिसकर्मी ने छापेमारी को अंजाम दिया.  यहां पर सिगरेट के पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई. 

Tags: haryana news
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