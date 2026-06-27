Home > हरियाणा > गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट कर्मी को बनाया बंधक, पिस्टल दिखाकर की लूटपाट, कैब सवार बदमाशों ने लूटे 36 हजार रुपये

गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट कर्मी को बनाया बंधक, पिस्टल दिखाकर की लूटपाट, कैब सवार बदमाशों ने लूटे 36 हजार रुपये

हाल ही में एक बार फिर गुरुग्राम में कंपनी के एक एम्प्लॉई को कैब में बिठाकर उससे बंदूक की नोक पर लूटपाट का मामला सामने आया है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 27, 2026 3:36:08 PM IST

गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट कर्मी को बनाया बंधक
गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट कर्मी को बनाया बंधक


गुरुग्राम में कैब में बदमाशों का आतंक फिर से बढ़ गया है. हाल ही में एक बार फिर कंपनी के एक एम्प्लॉई को कैब में बिठाकर उससे बंदूक की नोक पर लूटपाट का मामला सामने आया है. 

जानकारी के अनुसार तीन बदमाश एक युवक को बिनौला से स्विफ्ट कार में सवारी के रूप में बिठाकर धारूहेड़ा ले गए. वहां उन लोगों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और ज़बरदस्ती ऑनलाइन 36 हजार रुपये ट्रांसफर कराए.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला 

पीड़ित रेवाड़ी के बिठवान गांव के रहने वाले 26 वर्षीय कुलदीप यादव हैं जो फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करते हैं. उन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वह बिनौला के फ्लिपकार्ट कंपनी में शिफ्ट इंचार्ज के पद पर हैं. गुरुवार रात वह और कंपनी का एक युवक 11 बजे ड्यूटी के बाद घर जाने के लिए हाईवे पर कैब का इंतजार कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि इसी बीच स्विफ्ट कार आई, जिसमें चालक समेत तीन लोग थे और उन लोगों ने लिफ्ट दे दी. कसोला चौक तक जाने के लिए कुलदीप भी कंपनी के युवक के साथ कार में बैठ गए. उनका सहकर्मी बिलासपुर चौक पर उतर गया था. इसके बाद कार में बैठे तीनों युवक कुलदीप को धारूहेड़ा ले गए और सर्विस रोड पर कार खड़ी गनपॉइंट पर उन्हें धमकाने लगे. 

ऑनलाइन 36 हजार रुपए कराये ट्रांसफर 

उन लोगों ने कथित तौर पर कुलदीप का फोन छीनकर तीन बार में 36 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए. कुलदीप ने बताया कि उन लोगों ने 20 हजार रुपये और मांगे, लेकिन उनके पास इससे ज्यादा पैसे थे ही नहीं. इसके बाद साल्हावास में वो तीनों बदमाश उसे गाड़ी से फेंककर फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर बिलासपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Tags: delhi ncrgurugram
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रवीना टंडन ने लूटी लाइमलाइट

June 27, 2026

कौन हैं मनोज बाजपेयी की पत्नी?

June 27, 2026

1 गिलास लौंग के पानी से मिलेंगे कमाल के फायदे!

June 26, 2026

अर्जून कपूर और मलाइका अरोड़ा की लव स्टोरी

June 26, 2026

क्या शहनाज गिल ने गुपचुप रचा ली शादी?

June 26, 2026

ज्यादा तेल-मसाले खाने से क्या होता है?

June 26, 2026
गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट कर्मी को बनाया बंधक, पिस्टल दिखाकर की लूटपाट, कैब सवार बदमाशों ने लूटे 36 हजार रुपये

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट कर्मी को बनाया बंधक, पिस्टल दिखाकर की लूटपाट, कैब सवार बदमाशों ने लूटे 36 हजार रुपये
गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट कर्मी को बनाया बंधक, पिस्टल दिखाकर की लूटपाट, कैब सवार बदमाशों ने लूटे 36 हजार रुपये
गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट कर्मी को बनाया बंधक, पिस्टल दिखाकर की लूटपाट, कैब सवार बदमाशों ने लूटे 36 हजार रुपये
गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट कर्मी को बनाया बंधक, पिस्टल दिखाकर की लूटपाट, कैब सवार बदमाशों ने लूटे 36 हजार रुपये