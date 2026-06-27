गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट कर्मी को बनाया बंधक, पिस्टल दिखाकर की लूटपाट, कैब सवार बदमाशों ने लूटे 36 हजार रुपये

गुरुग्राम में कैब में बदमाशों का आतंक फिर से बढ़ गया है. हाल ही में एक बार फिर कंपनी के एक एम्प्लॉई को कैब में बिठाकर उससे बंदूक की नोक पर लूटपाट का मामला सामने आया है.

जानकारी के अनुसार तीन बदमाश एक युवक को बिनौला से स्विफ्ट कार में सवारी के रूप में बिठाकर धारूहेड़ा ले गए. वहां उन लोगों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और ज़बरदस्ती ऑनलाइन 36 हजार रुपये ट्रांसफर कराए.

क्या है पूरा मामला

पीड़ित रेवाड़ी के बिठवान गांव के रहने वाले 26 वर्षीय कुलदीप यादव हैं जो फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करते हैं. उन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वह बिनौला के फ्लिपकार्ट कंपनी में शिफ्ट इंचार्ज के पद पर हैं. गुरुवार रात वह और कंपनी का एक युवक 11 बजे ड्यूटी के बाद घर जाने के लिए हाईवे पर कैब का इंतजार कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि इसी बीच स्विफ्ट कार आई, जिसमें चालक समेत तीन लोग थे और उन लोगों ने लिफ्ट दे दी. कसोला चौक तक जाने के लिए कुलदीप भी कंपनी के युवक के साथ कार में बैठ गए. उनका सहकर्मी बिलासपुर चौक पर उतर गया था. इसके बाद कार में बैठे तीनों युवक कुलदीप को धारूहेड़ा ले गए और सर्विस रोड पर कार खड़ी गनपॉइंट पर उन्हें धमकाने लगे.

ऑनलाइन 36 हजार रुपए कराये ट्रांसफर

उन लोगों ने कथित तौर पर कुलदीप का फोन छीनकर तीन बार में 36 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए. कुलदीप ने बताया कि उन लोगों ने 20 हजार रुपये और मांगे, लेकिन उनके पास इससे ज्यादा पैसे थे ही नहीं. इसके बाद साल्हावास में वो तीनों बदमाश उसे गाड़ी से फेंककर फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर बिलासपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.