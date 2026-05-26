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राम रहीम को अब तक कितनी बार मिल चुका हैं पैरोल या फरलो? जेल से छूटते ही कहां जाते हैं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख

Gurmeet Ram Rahim Parole: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें अब तक 16 बार पैरोल या फरलो मिल चुका है.

By: Sohail Rahman | Published: May 26, 2026 9:48:17 AM IST

गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर मिला पैरोल
गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर मिला पैरोल


Gurmeet Ram Rahim Parole: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है. हरियाणा सरकार ने एक बार फिर राम रहीम को पैरोल दे दिया है. बताया जा रहा है कि इस बार 30 दिनों का पैरोल दिया गया है. पैरोल के लिए जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राम रहीम को आज सुबह ठीक 6:30 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकले. जैसे ही राम रहीम जेल से बाहर निकले तो पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने कड़ी सुरक्षा घेरे में ले लिया.

सुरक्षा चिंताओं और स्थानीय कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राम रहीम को एक विशाल और भारी सुरक्षा वाली पुलिस टुकड़ी की निगरानी में सीधे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय भेज दिया गया.

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राम रहीम को 16वीं बार मिला पैरोल

बताया जा रहा है कि यह 16वीं बार है जब राम रहीम ने पैरोल या फरलो का लाभ उठाया है. इससे पहले, 5 जनवरी 2026 को उन्हें 40 दिन की पैरोल दी गई थी. उस दौरान वे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रुके थे. इसके बाद पैरोल की अवधि पूरी होने पर उन्हें वापस सुनारिया जेल भेज दिया गया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरमीत राम रहीम सिंह 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं.

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किस मामले में जले में बंद हैं राम रहीम?

गुरमीत राम रहीम सिंह को 2 साध्वियों के साथ दुष्कर्म के मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. राम रहीम को बार-बार मिल रहे पैरोल के बाद हरियाणा सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. जिसको लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठन लगातार हमलावर होते रहते हैं.

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कब-कब मिला पैरोल या फरलो?

  • अक्टूबर 2020 : 1 दिन की पैरोल
  • मई 2021 : 1 दिन की पैरोल
  • फरवरी 2022 : 21 दिन की फरलो
  • जून 2022 : 30 दिन की पैरोल
  • अक्टूबर 2022 : 40 दिन की पैरोल
  • जनवरी 2023 : 40 दिन की पैरोल
  • जुलाई 2023 : 30 दिन की पैरोल
  • नवंबर 2023 : 21 दिन की फरलो
  • जनवरी 2024 : 50 दिन की पैरोल
  • अगस्त 2024 : 21 दिन की फरलो
  • अक्टूबर 2024 : 20 दिन की पैरोल
  • जनवरी 2025 : 30 दिन की पैरोल
  • अप्रैल 2025 : 21 दिन की फरलो
  • अगस्त 2025 : 40 दिन की पैरोल
  • जनवरी 2026 : 40 दिन की पैरोल
  • मई 2026 : 30 दिन की पैरोल

Tags: gurmeet ram rahim
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