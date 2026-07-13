खूबसूरत पत्नी के रहते 3 साल से चल रहा था गर्लफ्रेंड से अफेयर, एक घर में दोनों ने कर दिया कांड

Gurugram Madhu Murder Case: देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मानेससर में पत्नी की हत्या करने के बाद शातिर पति ऋषिकेश (उत्तराखंड) में बाबा के भेष में रह रहा था. गुरुग्राम पुलिस ने सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर शातिर हत्यारोपी पति को पति अंकित व उसकी गर्लफ्रेंड को कोर्ट ने सुनवाई के बाद जेल भेज दिया है. आरोप है कि मानेसर के रहने वाले युवक अंकित ने 21 मई, 2026 को मानेसर में ही घर में पत्नी मधु की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद पत्नी के शव को मानेसर बस स्टैंड के पास किराये के कमरे के बाथरूम में छिपा दिया. पुलिस से बचने के इरादे से अंकित और उसकी रजनी देवी गर्लफ्रेंड दोनों फरार हो गए थे. अंकित ऋषिकेश में बाबा बन कर रह रहा था.

गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था अंकित

गुरुग्राम पुलिस ने मीडिया को जानकारी दी कि 21 मई, 2026 को अंकित ने पत्नी मधु की हत्या और फिर यानी वारदात के बाद गर्लफ्रेंड के साथ हरिद्वार होता हुआ नेपाल भाग गया. इसके बाद कुछ ही दिन बीते होंगे कि वह वापस आकर उत्तराखंड के ऋषिकेश में साधु का भेष बनाकर छिपकर रहने लगा था, जिससे पुलिस उसे पकड़ न सके. उसका मकसद मामला शांत होने पर गर्लफ्रेंड रजनी देवी से शादी करने का था, लेकिन पुलिस ने शातिर अंकित को धर दबोचा.

दोनों को ऋषिकेश भी लेकर गई थी गुरुग्राम पुलिस

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गुरुग्राम पुलिस ने ऋषिकेश से अंकित और उसकी प्रेमिका रजनी देवी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया. अंकित की गर्लफ्रेंड रजनी देवी झज्जर (हरियाणा) के औरंगाबाद की रहने वाली है. पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया गया. रिमांड के दौरान पुलिस टीम इसे हरिद्वार और ऋषिकेश ले गई. अंकित और उसकी गर्लफ्रेंड रजनी देवी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद की गई।

3 साल से चल रहा था अंकित-रजनी का अफेयर

गुरुगग्राम पुलिस के मुताबिक, गुरुग्राम के पड़ोसी जिले रेवाड़ी के रहने वाली मधु की अंकित के साथ शादी फरवरी, 2026 में हुई थी. वहीं, अंकित का रजनी से तीन साल से अफेयर चल रहा था. पता चला है कि उसके साथ रहने के लिए अंकित ने मधु की हत्या की साजिश रची थी.