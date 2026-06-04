पंचकूला में क्लब के बाहर देर रात शूटरों ने बरसाई गोलियां, रोहित गोदारा गैंग का हमला, 15 राउंड की फायरिंग

Panchkula firing: बुधवार देर रात पंकूला सेक्टर-5 स्थित स्विस लॉन्ज क्लब के पास पंजाब के दो शूटरों द्वारा नगर निगम वार्ड-1 की भाजपा पार्षद के देवर पर फायरिंग का मामला सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन लुबाना पर करीब रात में 12.30 बजे की गई. माना जा रहा है किमलुबाना इस समय सेक्टर-5 एरिया स्थित स्विस लांज क्लब से निकले थे उनके बाहर आते ही बाइक सवार दो बदमाशों ने उनपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरु कर दिया. इसमें से एक गोली लुबाना को लगी, जिसके बाद वारदात को अंजाम देकर बदमाश वहां से भाग निकले. गौरतलब है कि शूटर यमुनानगर हाईवे की ओर से भागे हैं.

दोनों शूटर्स ने करीब 12 से 15 राउंड फायरिंग की, जिसके दौरान पिस्टल लोड करते हुए उनके 2 कारतूस मौके पर गिर गए. हालांकि, गोली लगने के बाद अब लुबाना की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

क्या था पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा से रतन लुबाना को फिरौती कॉल आई थी. लेकिन, डिमांड पूरी नहीं होने पर गोदारा गैंग के शूटरों द्वारा रतन लुबाना पर फायरिंग की गई, जिसके बाद वह घायल हो गए. माना जा रहा है कि यह वारदात पैसों की फिरौती के चलते हुई है. इसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेक्टर 5 की इस वारदात के समय घटनास्थल पर डिटेक्टिव स्टाफ का एक जवान मौजूद था. फायरिंग कर भागने पर उसने शूटरों का पीछा किया है साथ ही साथ विभाग को भी इस बात की जानकारी दी.

पुलिस ने शूटरों पर चलाई गोलियां

सूचना मिलने के बाद ही डिटेक्टिव टीम, क्राइम ब्रांच-26 और एएनसी टीम ने मट्टावाला फ्लाईओवर के पास नाकाबंदी कर दी. भागने के दौरान शूटरों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी शूटरों पर गोली चलाई गई. फायरिंग के दौरान शूटरों के पैरों पर और कंधों पर गोली मारी गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.