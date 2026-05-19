Home > क्राइम > पड़ोसी की छत से कूदकर नीचे आई लड़की… फिर हुई मारपीट, रिश्ते की दरार पब्लिक में बनी तमाशा! बीच सड़क पर चले लात-घूंसे

पड़ोसी की छत से कूदकर नीचे आई लड़की… फिर हुई मारपीट, रिश्ते की दरार पब्लिक में बनी तमाशा! बीच सड़क पर चले लात-घूंसे

फतेहाबाद में एक पति और पत्नी के तलाक के बावजूद लड़की के घर वाले लड़के के घर पर कब्जा करना चाहते थे. इसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई. पार्षद ने पुलिस को फोन कर इस बारे में सूचना दी.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 19, 2026 3:32:15 PM IST

हरियाणा क्राइम
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Haryana Crime News: हरियाणा के फतेहाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस के सामने दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई. ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि झगड़ा घर से सड़क तक पहुंच गया. इस दौरान एक महिला घायल हुई. उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हो रही है. कहा जा रहा है कि ये मामला डेढ़ करोड़ से जुड़ा हुआ है.  जानकारी के अनुसार, ये मामला शनिवार 16 मई को फतेहाबाद की ग्रीन पार्क कॉलोनी का बताया जा रहा है. दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई. स्थानीय पार्षद ने डायल 112 पर घटना की सूचना दी. उनके फोन कॉल पर पुलिस मौके पर पहुंची. इसी दौरान लड़की पड़ोसी के घर की छत से कूदकर नीचे आ गई और उसने मारपीट के आरोप लगाए. इस दौरान वो घायल हो गई. इस मामले में पार्षद ने पुलिस को बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई बार बहस और झगड़ा हुआ है. 

डेढ़ करोड़ के घर का विवाद

कहा जा रहा है कि ये विवाद डेढ़ करोड़ की कीमत के घर से जुड़ा हुआ है. युवती इस घर का मालिकाना हक मांग रही है. लड़की के घरवाले उसका सपोर्ट कर रहे हैं. वहीं लड़के पक्ष के लोग इसके खिलाफ हैं. इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, जो मारपीट तक पहुंच गया.

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क्या है पूरा मामला?

स्थानीय लोगों ने इस बारे में बताया कि ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी एक युवक की शादी लगभग 4 साल पहले ईस्सर की एक लड़की से हुई. 8 महीने पहले उसकी पत्नी और ससुरालवालों ने उसके खिलाफ दहेज और घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा था कि महिला का पति उसे हर महीने गुजारा भत्ता देगा. इसके बाद से वो हर महीने 7 हजार रुपये अपनी पत्नी को देता था. 

पहले भी हमला कर चुका चाचा

इस मामले में पति का कहना है कि मकान उसकी मां के नाम पर है, फिर भी उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं. उसने कहा कि पत्नी के चाचा देवतराम पहले भी ईंट से हमला कर चुके हैं. उसने बताया कि जब झगड़ा हो रहा था, तो उसकी पत्नी पड़ोस के घर में मौजूद थी. वो दीवार फांदकर घर की तरफ आई और उसने झगड़ा शुरू कर दिया. उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए.

महिला ने सुनाई अपनी कहानी

इस मामले में सिविल अस्पताल में दाखिल महिला ने पुलिस को जानकारी दी. उसने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद वो लगभग 8 महीने से वो ससुराल के मकान के पॉर्च में रह रही है. लड़के का भाई और दोस्त उससे बदतमीजी करते हैं. इसके कारण उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. उसका एक दो साल का बेटा है, जो बीमार रहता है. जब वो शनिवार को दवाई लेने के लिए घर गई, तो उसका सारा सामान जला दिया.

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