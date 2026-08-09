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दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए बना गैंगस्टर, गरीबी के कारण छोड़ी पढ़ाई फिर…कौन हैं कृष्ण कुमार?

Gangster Krishna Dadupur: हरियाणा के करनाल में गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला कृष्ण कुमार कैसे गैंगस्टर बन गया? आइए पूरी कहानी जानते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: August 9, 2026 11:59:46 AM IST

हरियाणा के गैंगस्टर कृष्ण दादूपुर की कहानी
हरियाणा के गैंगस्टर कृष्ण दादूपुर की कहानी


Gangster Krishna Dadupur: हरियाणा का कृष्ण कुमार जो अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद कुख्यात गैंगस्टर कृष्ण दादूपुर बन गया. जिसने अपराध की दुनिया में कदम अपने दोस्त और बॉस की हत्या का बदला लेने के लिए रखा था. दरअसल, वह एक शराब ठेकेदार के साथ काम करता था. जिसका नाम दिलबाग सिंह था और वो करनाल के नलीपार गांव का रहने वाला था. साथ काम करते-करते दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई.

लेकिन कृष्ण कुमार की जिंदगी साल 2012 में पूरी तरह से बदल गई, जब शराब के एरिया को लेकर शराब ठेकेदार बबली अंजनथली का दिलबाग के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद बबली और उसके साथियों ने दिलबाग की हत्या कर दी.

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अपराध की दुनिया में क्यों रखा कदम?

तभी कृष्ण कुमार ने अपने साथी दिलबाग की मौत का बदला लेने के लिए गलत रास्ता चुना. दिलबाग की हत्या के मामले में पूर्व सरपंच के पति सुरेश उर्फ बबली और उसके भाई नरेश पर आरोप लगाए थे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब ठेकेदार नरेश को गिरफ्तार किया और उसे जेल में 9 महीने बिताने पड़े. हालांकि कुछ समय बाद नरेश का दिलबाग के परिजनों के साथ समझौता हो गया और नरेश जेल से छूट गया.

जब नरेश करनाल जेल से छूटा तो वह नीलोखेड़ी से अपने गांव तक करीब 7 किलोमीटर डीजे व ढ़ोल बजा कर गांव में आया था. जब कृष्ण कुमार को इस बारे में पता चला तो उसने दोस्त की हत्या का बदला लेने की ठान ली. इसके बाद कृष्ण कुमार ने 2013 में नरेश पर जानलेवा हमला किया, जिसमें नरेश बुरी तरह से घायल हो गया. हालांकि, नरेश इस हमले मे बच गया लेकिन वह हाथ और टांग से दिव्यांग हो गया. इसके बाद एक बार फिर कृष्ण कुमार ने नरेश के गांव में ही फायरिंग की, लेकिन इस बार भी नरेश बाल-बाल बच गया.

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पुलिस की हिट लिस्ट में आया कृष्ण कुमार

इन 2 मामलों के बाद कृष्ण कुमार पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पुरानी रंजिश की वजह से पुलिस ने नरेश को भी गिरफ्तार कर लिया. दोनों को करनाल जेल में रखा गया. इन दोनों के बीच गैंगवार न हो इसलिए जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई.

2018 में दोस्त की मौत का लिया बदला

29 जुलाई 2018 को कृष्ण कुमार ने आखिरकार दोस्त की हत्या का बदला लिया. जब कृष्ण कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुरेश उर्फ बबली की गोली मारकर हत्या कर दी थी. सुरेश एक शराब ठेकेदार और अंजलथली गांव की पूर्व सरपंच का पति था. इसके बाद कृष्ण कुमार का नाम हरियाणा पुलिस और करनाल पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया. उसे पकड़ने के लिए 5 लाख रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई थी. वह अभी हत्या और अन्य अपराधों के लिए कुरुक्षेत्र जेल में सजा काट रहा है.

गरीब परिवार से था कृष्ण कुमार

करनाल के दादूपुर गांव का रहने वाला कृष्ण कुमार एक गरीब परिवार से था. उन्होंने 2007 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया था. कृष्ण कुमार के बारे में बताया जाता है कि वो पढ़ाई में होशियार था और उसे क्रिकेट का भी शौक था. लेकिन गरीब परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उसे पैसों की जरूरत थी. इसलिए पढ़ाई के साथ-साथ उसने शराब की दुकान पर अटेंडेंट के तौर पर काम करना शुरू किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शराब के कारोबारियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ गया.

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Tags: crime newsharyana news
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