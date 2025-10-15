IPS पूरन खुदकुशी केस में आया बड़ा मोड़, IAS पत्नी अमनीत कुमार के अलावा 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, जाने क्यों लिया गया ये एक्शन?

ASI Sandeep Suicide Case: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार और तत्कालीन एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्याओं ने हरियाणा को झकझोर कर रख दिया है. गौरतलब है कि दोनों आत्महत्या के मामले आपस में जुड़े हुए हैं. इस संबंध में, खबरों के अनुसार, एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामले में वाई. पूरन कुमार की पत्नी, आईएएस अधिकारी पी. अमनीत कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

यह शिकायत एएसआई संदीप लाठर की पत्नी ने दर्ज कराई है. अमनीत कुमार के अलावा, इस मामले में तीन अन्य लोगों के भी नाम हैं. हालाँकि, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, एएसआई संदीप लाठर के परिवार ने उनके शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. परिवार संदीप को शहीद का दर्जा देने, उनकी पत्नी को नौकरी देने और आर्थिक सहायता का लिखित आश्वासन देने की मांग कर रहा है.

इन चार लोगों के खिलाफ FIR

खबरों के मुताबिक, एएसआई संदीप लाठर की पत्नी ने जिन चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उनमें दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार, आईपीएस अधिकारी की पत्नी पी. अमनीत कुमार, बठिंडा ग्रामीण से आप विधायक अमित रतन (जो पूरन के साले हैं) और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं. संदीप के परिवार ने आरोप लगाया है कि संदीप पर दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो रहा था. संदीप की आत्महत्या के बाद से ही परिवार न्याय की मांग कर रहा था. उन्होंने अंतिम संस्कार से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

पोस्टमोर्टम करवाने को राजी हुए परिजन

अब खबर आ रही है कि एएसआई संदीप कुमार का परिवार 36 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गया है. खबरों के अनुसार, गुरुवार सुबह 8 बजे पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम होगा और उसी दिन जुलाना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. खबर यह भी है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके बाद ही परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ.

वीडियो और चार पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा

गौरतलब है कि एएसआई संदीप लाठर ने मंगलवार को अपने मामा के खेत में बनी झोपड़ी की छत पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने आत्महत्या से पहले एक वीडियो संदेश और चार पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने अपनी आईएएस पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे.

संदीप ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

वीडियो संदेश में, संदीप ने आरोप लगाया था कि पूरन कुमार, उनकी आईएएस पत्नी, विधायक रिश्तेदार और एक आयोग सदस्य समेत कई अन्य लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. एएसआई ने इन लोगों पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का भी आरोप लगाया था. मूल रूप से जींद जिले के जुलाना निवासी संदीप लाठर रोहतक में साइबर सेल में तैनात थे. उन्होंने कई बड़े आपराधिक मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई थी. गौरतलब है कि पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर आत्महत्या कर ली थी. मामले की जाँच कर रही विशेष जाँच टीम ने हाल ही में रोहतक में संदीप लाठर समेत कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी.

