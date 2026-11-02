Faridabd Crime: कौन थी बिहार की चांदनी? शाम तक ठीक रहा फिर आंधी रात को चीखों के साथ हो गया होटल में कांड

Faridabd Crime: देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक होटल के कमरे में 35 वर्षीय महिला मृत पाई गई, जबकि उसके साथ होटल में चेक-इन करने वाला शख्स लापता है. स्थानीय पुलिस के अनुसार, बिहार के खड़गपुर की रहने वाली चांदनी वहीं के ही रहने वाले शेखर के साथ शनिवार को मथुरा रोड स्थित OYO होटल पहुंची थी और दोनों ने एक कमरा लिया था.

पुलिस ने बताया कि बिहार से आए दोनों पूरे दिन कमरे में रहे और दोपहर में खाना भी खाया. देर रात होटल के एक कर्मचारी ने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला था. अंदर जाकर देखने पर उसने पाया कि महिला बिस्तर पर मृत पड़ी थी, जबकि वह आदमी वहां से गायब था. इस पर कर्मचारी ने शोर मचाया, जिसके बाद होटल मैनेजर और अन्य कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी.

लड़की के शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान

पुलिस ने बताया कि महिला को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने उसके परिवार को सूचित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवा दिया. सिटी पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर उमेश कुमार ने बताया कि महिला के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है.

कलाइयों में थी ढेर सारी चूड़ियां

उन्होंने कहा कि वह बिस्तर पर पड़ी मिली थी और उसकी कलाइयों में कई चूड़ियां थीं. होटल में चेक-इन करते समय दोनों ने खुद को एक जोड़ा (कपल) बताया था. मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस शेखर की तलाश कर रही है, जो फिलहाल लापता है.

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