Home > क्राइम > Haryana Crime: रोज रात में पति करता था गलत काम, पत्नी ने तंग आकर जीजा से मिलाया हाथ, जंगल में ले जाकर किया बुरा हाल

Haryana Crime: रोज रात में पति करता था गलत काम, पत्नी ने तंग आकर जीजा से मिलाया हाथ, जंगल में ले जाकर किया बुरा हाल

Faridabad Crime: पुलिस की जांच में सामने आया कि यह पूरी वारदात सुनियोजित तरीके से की गई थी. इस मामले में पुलिस पहले ही मृतक की पत्नी, उसके साले सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

By: Hasnain Alam | Published: May 29, 2026 2:46:52 PM IST

फरीदाबाद मर्डर केस
फरीदाबाद मर्डर केस


Haryana Crime News: हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया है. बल्लभगढ़ के थाना डबुआ क्षेत्र में युवक का लाश कूड़े के ढेर से मिला था. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी मूल रूप से यूपी के हाथरस का रहने वाला है और वर्तमान में उत्तम नगर डबुआ में रह रहा था.

पुलिस ने बताया कि वारदात 22 अप्रैल की रात को अंजाम दी गई थी. आरोप है कि जितेंद्र ने अपनी साली, जो मृतक जयवीर की पत्नी है, के साथ साजिश रचकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद दोनों ने साजिश के तहत शव को घर के जंगल में फांसी पर लटकाकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की.

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मृतक के भाई ने दर्ज कराई थी शिकायत

दोनों ने वारदात को छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से 23 अप्रैल की सुबह जयवीर के शव को डबुआ-पाली रोड स्थित एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया. बाद में मृतक के भाई धर्मबीर ने हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. 

जांच में सामने आया कि यह पूरी वारदात सुनियोजित तरीके से की गई थी. इस मामले में पुलिस पहले ही मृतक की पत्नी, उसके साले सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. मुख्य आरोपी जितेंद्र को अब गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

आरोपी पत्नी ने पूछताछ में बताया था कि जयबीर शराब पीकर रोजाना उसके साथ झगड़ा करता था. उससे छुटकारा पाने के लिये 23 अप्रैल की रात को उसने अपने जीजा जितेंद्र के साथ मिलकर पति जयबीर का गला घोंटकर हत्या कर दी.

पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया

थाना डबुआ क्षेत्र में हत्या कर शव को कूड़े में फेंकने के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान आरोपी प्रेमचंद तथा अजेन्द्र निवासी उत्तम नगर डबुआ के है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि प्रेमचंद मृतक जयबीर का साढू है तथा अजेन्द्र प्रेमचंद का बेटा है.

आरोप है कि इन्होंने मृतक के शव को ठिकाने लगाने के लिए स्थान की जानकारी दी थी और जयवीर की डेड बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए चंद्रप्रकाश और जितेंद्र उर्फ गुड्डू के साथ गए थे. जिनको अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. मृतक की पत्नी व साले चंद्र प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

Tags: crime newsfaridabad newsharyana newshome-hero-pos-6
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