25 सेकंड की तड़प, फिर औंधे मुंह जमीन पर गिरा टोलकर्मी, मदद के इंतजार में थम गईं सांसे; CCTV ने उड़ाई पुलिस की नींद!

फरीदाबाद के बाधवाड़ी टोल प्लाजा पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां टोल पर काम करने वाला एक कर्मचारी अचानक सड़क पर मुंह के बल ऐसा गिरा कि वह 25 सेकंड तक दर्द से तड़पता रहा, लेकिन किसी ने समय रहते उसकी मदद नहीं की. देखते ही देखते उसकी सांसे थम गईं और यह दर्दनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप रही है. मृतक के परिवार वालों ने अब इस मामले में एक ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया है जो पुलिस जांच को एक नया मोड़ दे रहा है. परिवार का कहना है कि यह कोई सामान्य मौत या बीमारी नहीं है, बल्कि एक गाड़ी की टक्कर से हुई खौफनाक दुर्घटना है. इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उस चंद सेकंड में वहां असल में हुआ क्या था?

औंधे मुंह गिरा और तड़पता रहा टोलकर्मी

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान अचानक जमीन पर औंधे मुंह गिर जाता है. जमीन पर गिरने के बाद वह करीब 25 सेकंड तक दर्द से बुरी तरह तड़पता रहता है, लेकिन वहां मौजूद लोग शुरू में इस बात को समझ ही नहीं पाते कि माजरा क्या है. कुछ देर बाद जब दूसरा कर्मचारी दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. जमीन पर पड़े उस शख्स की तड़प और फिर अचानक शांत हो जाना किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी है.

परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप

मृतक के परिवार ने इस मामले में जो दावा किया है, उसने इस पूरी घटना को एक दुर्घटना का रूप दे दिया है. घरवालों का आरोप है कि राजेंद्र टोल की इमरजेंसी लाइन पर तैनात था, तभी पीछे हट रही एक वैगनआर कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर के कारण उसका सिर सीधे सड़क पर जा टकराया, जिससे उसे अंदरूनी गंभीर चोटें आईं. परिवार का यह भी आरोप है कि हादसे के बाद कार ड्राइवर ने मामले को दबाने के लिए राजेंद्र के एक साथी को इलाज के नाम पर सिर्फ एक हजार रुपए थमाए और वहां से फरार हो गया. इसके करीब 10 मिनट बाद ही राजेंद्र दर्द से बेहाल होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जान चली गई.

सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल, पुलिस करेगी कार्रवाई

इस वायरल वीडियो और परिवार की शिकायत के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रहे हैं ताकि यह साफ हो सके कि वाकई में कार ने टक्कर मारी थी या मामला कुछ और है. पुलिस का यह भी मानना है कि मौत की असली वजह का पुख्ता खुलासा केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा. फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है कि आखिर उस दिन टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे राजेंद्र की मौत के पीछे की असली सच्चाई क्या है.

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