कौन थी फरीदाबाद की टीचर संध्या? जिसका 2 साल तक पीछा करता रहा सिरफिरा; शिकायत की तो सरेआम उतार दिया मौत के घाट

Who Was Faridabad Teacher Sandhya: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सोमवार को सिकरोना गांव के सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर 29 साल की संध्या की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी अमित (21) ने स्कूल कैंपस में उस पर हमला किया. शुरुआती जांच में पता चला कि उसने संध्या को 27 बार चाकू मारा.

पुलिस ने घटना के दो घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, संध्या सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर थी. शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी पिछले दो साल से उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, अमित की मुलाकात संध्या से तब हुई थी जब वह अपने गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी. संध्या के विरोध के बावजूद, आरोपी उसका पीछा करता रहा और कथित तौर पर उसे परेशान करता रहा.

जांच अधिकारियों के मुताबिक, संध्या ने हाल ही में आरोपी को पुलिस में घटना की रिपोर्ट न करने की चेतावनी दी थी. कुछ दिन पहले, उसने उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत भी दर्ज कराई थी. शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी ने सबके सामने माफी मांग ली. हालांकि, शुरुआती जांच से पता चलता है कि उसने शिकायत का बदला लेने के लिए हत्या की साज़िश रची थी.

स्कूल के मेन गेट पर हमला

पुलिस के मुताबिक, संध्या सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे स्कूल पहुंची. आरोपी ने अपना चेहरा सफेद कपड़े से ढककर स्कूल कैंपस में आकर उससे मिलने को कहा. स्कूल स्टाफ के कहने पर संध्या मेन गेट पर गई. आरोपी ने आते ही उस पर चाकू से हमला कर दिया. फिर उसने उसे घसीटा और चाकू घोंपना जारी रखा.

संध्या के चेहरे, गर्दन, छाती और पेट पर 20 से ज़्यादा घाव थे, जबकि पुलिस का कहना है कि उसे 27 बार चाकू मारा गया था. गंभीर रूप से घायल संध्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

CCTV फुटेज ने सुरक्षा पर सवाल उठाए

घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फुटेज में आरोपी स्कूल कैंपस में कुछ देर इंतज़ार करता हुआ और फिर संध्या पर हमला करता हुआ दिख रहा है. बताया जा रहा है कि संध्या अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा किया. उसके गिरने के बाद भी वह उस पर हमला करता रहा.

इस घटना ने स्कूल के सिक्योरिटी इंतज़ाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि घटना के दौरान कैंपस में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखा और आरोपी काफी देर तक वहीं रहा.

पुलिस ने आरोपी को दबोचा

पुलिस ने सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की और घटना के दो घंटे के अंदर आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस हत्या के हालात और बाकी सभी पहलुओं की जांच कर रही है.